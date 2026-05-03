الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

في ذكراه.. قصة كفاح توفيق الدقن مخترع الإفيهات

توفيق الدقن
توفيق الدقن
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان توفيق الدقن، الذى حقق نجاحا كبيرا من خلال تقديمه العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية، وأنه لم يقدم دوراً إلا وترك بصمة فيه، بل وإن بعض الجمل التى رددها وإفيهاته الشهيرة يحفظها الجمهور عن ظهر قلب حتى الآن، حيث كان المخرجون يتركون له المساحة الكافية ليرتجل ما يريد من إفيهات.

ولا ينسى الجمهور جملته الشهيرة "أحلى من الشرف مافيش.. يا آه يا آه" وكانت هذه الجملة ارتجالية من تأليفه الشخصى، ويقال إن الدقن كان شخصا عفويا وتلقائيا ويتمتع بسرعة بديهة عاليا، فعندما كانت يعرض عليه دورا جديدا كان يدرس الشخصية جيدا ويخترع لها اسلوب حوار ولزمه خاصة بها.

توفيق الدقن مشوار حافل بالأعمال الفنية 

واستطاع توفيق العمل بهذه الطريقة أن يجعل لنفسه مكانة وسط أكبر نجوم الشر فى ذلك الوقت، وهما فريد شوقى ومحمود المليجى، ومازالت إفيهاته تقال حتى الآن بعد مرور كل هذه السنوات فمنذ فيلم "أحبك يا حسن" الذى ذكر فيه هذا الإفيه والذى تم عرضه فى عام 1958 وشاركه البطولة شكرى سرحان ونعيمة عاكف وحورية حسن وعبد المنعم إبراهيم واستيفان روستى، وقصة وتأليف وسيناريو وإخراج حسين فوزي و حوار زكريا الحجاوى، حيث جسد الدقن دور عبده دانص بلطجى الحارة لكن خفيف الظل.

أعمال توفيق الدقن 

وقدم الدقن خلال مشواره السينمائى العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتى تصل لحوالى 120 عمل مسرحى ابرازهم بداية ونهاية وسكة السلامة وانتهى الدرس ياغبى وعيلة الدوغرى، 450 فيلما اشهرهم "ابن حميدو"و "أنا وهو وهى" و"أحبك يا حسن" و"سر طاقية الإخفاء" و"فى بيتنا رجل" و"على باب الوزير".

وحصل خلال حياته الفنية على كثير من الجوائز والأوسمة، فهو واحد من أهم فناني الزمن الجميل، ويذكر أن والده كان لديه ابن كبير يدعى توفيق لكنه توفي وهو صغير وعندما رزق بابن آخر أسماه توفيق أيضاً وجعل شهادة ميلاده هي شهادة ميلاد أخيه المتوفي، وكان دائماً يقول إنه عاش في الدنيا بدل فاقد.

تزوج الفنان توفيق الدقن من السيدة نوال الرخاوي من خارج الوسط الفني ورزق منها بابنه ماضي توفيق الدقن المحامي بالنقض.

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

إصابة 3 عمال إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة بالوادي الجديد

درة
روجينا
