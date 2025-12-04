قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصلوا 180.. ارتفاع عدد الطعون على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب
دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في دمنهور
رياضة

موعد نهائي كأس ليبيا بعد التأجيل 24 ساعة لـ دواعي النقل التليفزيوني

يسري غازي

أعلن نادي الأهلي بنغازي عن موعد مباراة نهائي كأس ليبيا أمام نظيره الأهلي طرابلس بعد تأجيلها الي اليوم الخميس علي ملعب ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس ليبيا فى تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد القاهرة بين الأهلي طرابلس والأهلي بني غازي.

وتقرر تأجيل مباراة نهائي كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأهلي بني غازي 24 ساعة نظرا لمشاكل فى نقل اللقاء والبث التليفزيوني من الجانب اللجنة المنظمة بليبيا. 
 

طاقم حكام مصري لإدارة نهائي كأس ليبيا
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراة نهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي في تمام الخامسة مساء يوم غد (الأربعاء).

الطاقم يتكون من: الدولي محمود ناجي (حكماً للساحة)، الدوليين يوسف البساطي وسمير جمال (مساعدين)، محمد التابعي الغازي (حكماً رابعاً)، الدولي وائل فرحان وخالد الغندور (تقنية الفيديو).
 

تفاصيل أزمة نهائي كأس ليبيا
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل أزمة كبرى تسببت في عدم إقامة مباراة نهائي كأس ليبيا في القاهرة بين أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري وأهلي بنغازي بقيادة طارق مصطفي

وأكد شوبير في برنامجه الإذاعي مع شوبير أنه قرر مع مجموعة من أصدقائه مؤازرة حسام البدري الذي تزامل معه في فريق ناشئي الأهلي عام 1978، مؤكدا أن المباراة كان مقررا انطلاقها في الخامسة مساء يوم الأربعاء، قبل أن يفاجأ الجميع بتأجيلها للساعة السادسة لعدم وجود كاميرات نقل تلفزيوني، إذ كانت قناة ليبيا هي الجهة المكلفة ببث اللقاء.

وأضاف شوبير أن طاهر أبوزيد حضر إلى الملعب على أمل مشاهدة الشوط الثاني، لكن المفاجأة كانت في استمرار الفوضى حتى الثامنة مساء، حيث تم إبلاغه بعدم إقامة لا شوط أول ولا ثان. وأشار إلى أن مسؤولي الناديين رفضوا خوض المباراة بعد إحضار الكاميرات أخيرا في الثامنة، وذلك بسبب غياب تقنية الفيديو في الملعب، وهو ما عده الطرفان إخلالا بالشروط المتفق عليها.

وأكد شوبير أن المباراة، وفق تقديره، جرى تأجيلها إلى اليوم، لافتا إلى أن الفريقين الليبيين سيخوضان أيضا مباراة السوبر الليبي في القاهرة، ما يضع الجهات المنظمة أمام ضرورة تدارك الأخطاء لضمان عدم تكرار هذه المهزلة التنظيمية.

كأس ليبيا الأهلي طرابلس الأهلي بني غازي أحمد شوبير حكام مصريين

