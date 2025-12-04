«ميدو»: محمد صلاح ليس فقط للمتعة بل لاعب فعّال وصاحب إنجازات أسطورية

علّق أحمد حسام ميدو على أداء محمد صلاح الحالي، وقدم سردًا للكواليس التي ساهمت في تطور مستوى الفرعون منذ احترافه في أوروبا وحتى وصوله إلى القمة.

وقال ميدو في تصريحات إعلامية: "محمد صلاح لم يخطئ بعدم قبول عرض الهلال السعودي في الصيف الماضي، وتفضيله الاستمرار مع ليفربول، خاصة أن عمره لا يزال 33 عامًا وليس 37 أو 38، وهو يريد الاستمرار في المكان الذي بنى فيه اسمه وأسطوريته، وعنده من الاحترافية ما يساعده على الاستمرار".

ورد ميدو على تصريحات بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد، والتي قال فيها إن صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم، قائلًا: "ميقدرش يقول كده على لاعب إنجليزي، ومحمد صلاح يستحق احترامًا أكبر من الإعلام البريطاني، لأنه حقق معجزة بعد أن لعب 8 أو 9 سنوات وظل من أفضل اللاعبين في الدوري، لكن هناك عنصرية واضحة في آراء الإعلام الإنجليزي".

وواصل ميدو: "محمد صلاح مش اللاعب اللي تتفرج عليه للمتعة فقط، هو لاعب فعال بصورة أكبر. أنا أحب الكرة تروح لأبو تريكة أكتر لأنها في رجله حلوة وسهلة على العين زي برباتوف وزيدان، لكن محمد صلاح لما الكرة بتجيله، هو دايس على زرار السرعة على طول. لكنه بلا شك أسطورة، وما فعله طوال السنين الماضية في البريميرليج يُعد معجزة".