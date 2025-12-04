قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدوات تكنولوجية حديثة وذكاء اصطناعي.. تفاصيل لقاء مدبولي بمسئولي "معلومات الوزراء"
العفو والسماح .. شوقي السعيد يعتذر لجماهير الأهلي
خطوة أولى .. «الجفالي» يتجه للفيفا لفسخ التعاقد مع الزمالك
«ميدو»: محمد صلاح ليس فقط للمتعة بل لاعب فعّال وصاحب إنجازات أسطورية
فوز الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى في الوطن العربي
إبراهيم صابر يفوز بجائزة التميز الحكومى كأفضل محافظ عربي 2025
وصلوا 180.. ارتفاع عدد الطعون على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب
دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
رياضة

«ميدو»: محمد صلاح ليس فقط للمتعة بل لاعب فعّال وصاحب إنجازات أسطورية

ميدو
ميدو
يمنى عبد الظاهر

علّق أحمد حسام ميدو على أداء محمد صلاح الحالي، وقدم سردًا للكواليس التي ساهمت في تطور مستوى الفرعون منذ احترافه في أوروبا وحتى وصوله إلى القمة.

وقال ميدو في تصريحات إعلامية: "محمد صلاح لم يخطئ بعدم قبول عرض الهلال السعودي في الصيف الماضي، وتفضيله الاستمرار مع ليفربول، خاصة أن عمره لا يزال 33 عامًا وليس 37 أو 38، وهو يريد الاستمرار في المكان الذي بنى فيه اسمه وأسطوريته، وعنده من الاحترافية ما يساعده على الاستمرار".

ورد ميدو على تصريحات بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد، والتي قال فيها إن صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم، قائلًا: "ميقدرش يقول كده على لاعب إنجليزي، ومحمد صلاح يستحق احترامًا أكبر من الإعلام البريطاني، لأنه حقق معجزة بعد أن لعب 8 أو 9 سنوات وظل من أفضل اللاعبين في الدوري، لكن هناك عنصرية واضحة في آراء الإعلام الإنجليزي".

وواصل ميدو: "محمد صلاح مش اللاعب اللي تتفرج عليه للمتعة فقط، هو لاعب فعال بصورة أكبر. أنا أحب الكرة تروح لأبو تريكة أكتر لأنها في رجله حلوة وسهلة على العين زي برباتوف وزيدان، لكن محمد صلاح لما الكرة بتجيله، هو دايس على زرار السرعة على طول. لكنه بلا شك أسطورة، وما فعله طوال السنين الماضية في البريميرليج يُعد معجزة".

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

