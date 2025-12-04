جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

أكدت الفنانة جنات أن بناتها يتحدثن كلًّا من اللهجتين المصرية والمغربية بطلاقة شديدة.

وقالت الفنانة جنات في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”: بناتي يتحدثن اللهجة المصرية بكل طلاقة بسبب إقامتهن في مصر، وسط عائلتهن وأصدقائهن، ويتحدثن المغربية أيضًا بشكل جيد للغاية، بسبب أن والدتي تتحدث معهن باستمرار باللهجة المغربية

https://youtube.com/shorts/8fFm2NVlpJI?si=8juIbz3UlhTCBG-1

يذكر أن جنات طرحت مؤخرًا ألبومًا بعنوان “ألوم على مين”، والذي ضم عدة أغانٍ، من بينها:

• “ألوم على مين” كلمات: أدهم معتز، ألحان: تيام علي، توزيع: يوسف حسين.

• “النص اللي يخص” كلمات: سيد حسن، ألحان: محمود أنور، توزيع: يوسف حسين.

• “مبسوطين” كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين.

• “يما قالولي” كلمات: ملاك عادل، ألحان: مدين، توزيع: يوسف حسين.

• “توبة” كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الشاذلي، توزيع: محمد مجدي.

• “أشيك واحدة” كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين.

• “من الليلة” كلمات: محب غبور، ألحان: بلال محمد، توزيع: يوسف حسين.

بالإضافة إلى ثلاث أغنيات أخرى.