إخماد حريق التهم مخزن أجهزة كهربائية في الوراق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق التهم مخزن أجهزة كهربائية في منطقة الوراق، لم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة النجدة بنشوب بلاغا حريق بشارع الجمعية الزراعية بمنطقة الوراق، انتقلت على الفور قوات الأمن لفرض كردون أمني بمحيط الحريق لتسهيل وصول سيارات الإطفاء التي دفعت بها الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة رفقة سيارة إسعاف تحسبًا لحدوث إصابات، ونجحت القوات في محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها للعقارات المجاورة للمخزن المشتعل.

تم إجراء عمليات التبريد لعدم تجدد النيران مرة أخرى وتجرى فرق البحث التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات اشتعال الحريق ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.