سفير إسبانيا: مصر حليف رئيسي.. والقاهرة قامت بدور محوري في إنهاء أزمة غزة

أكد سفير إسبانيا بالقاهرة سرخيو كارانثا أن مصر تعد حليفاً رئيسياً وشريكاً موثوقاً.. مشيداً بالدور المحوري للقيادة المصرية في إنهاء الصراع في غزة.



وقال السفير - فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين للدستور الإسباني- إن إسبانيا ومصر ترتبطان بعلاقات وثيقة للغاية، وتوطدت بفضل قرون من الثقافة والتاريخ المشتركين، بخلاف شواطئنا المتوسطية المشتركة.



وأضاف كارانثا إنه وصل إلى مصر قبل بضعة أسابيع لتولى مهام منصبه كسفير لإسبانيا بالقاهرة " وهو شرف عظيم لي، على المستويين المهني والشخصي".

وتابع "أفخر بتمثيل إسبانيا في مصر، هذا البلد العزيز عليّ منذ أن توليتُ منصبي هنا قبل بضع سنوات، لقد عدت إلى بيتى.



وأوضح السفير انه يتولى مهام منصبه الجديد "في لحظة مميزة للغاية" حيث يُعد عام 2025 علامة فارقة في العلاقات بين مصر وإسبانيا .. مشيراً إلى انه خلال الزيارة الأخيرة لفخامة الرئيس السيسي إلى إسبانيا، تم ترفيع العلاقات بين إسبانيا ومصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.



وأكد سفير إسبانيا أن بلاده تعتبر مصر حليفاً رئيسياً وشريكاً موثوقاً.. مشددا على أن بلاده مستعدة لمواصلة التقدم في هذا المسار من التعاون والتفاهم المتبادل.

وشدد كارانثا على أن مصر تلعب دوراً أساسياً في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وهي شريك استراتيجي في المنطقة الأورومتوسطية، وفاعل رئيسي في إفريقيا.



وقال "نُقدّر رؤيتنا المشتركة بشأن السلام والازدهار والتنمية المستدامة، ونتطلع إلى تعميق أجندتنا المشتركة".



وحول دلالة الزيارتين المتتاليتين لملك إسبانيا فيليبي السادس إلى مصر، بما في ذلك خلال حضور جلالته حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. قال سفير إسبانيا لدى مصر إن الزيارتين المتتاليتين لجلالة ملك إسبانيا إلى القاهرة تعكسان بشكل واضح العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين، والتي تحرص إسبانيا على مواصلة تعزيزها على أعلى مستوى.



وأضاف كارانثا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا في فبراير 2025 اتاحت فرصة الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مما يوفر فرصة جديدة للبناء عليها والعمل على تحقيق ازدهار أكبر يعود بالنفع على شعبينا، كما أسهمت زيارتا ملك اسبانيا الى مصر فى تعميق التعاون في مجالات رئيسية، كما تتجلى في مذكرات التفاهم والتحالف من أجل التنمية المستدامة التي وقّعها البلدان.



وأوضح أن هذه الاتفاقيات ستتيح التقدم في مجالات رئيسية مثل التجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي والهجرة المنتظمة والثقافة والزراعة.

وأكد كارانثا أن مصر وإسبانيا ترتبطان بروابط تاريخية وثقافية عميقة، ونأمل في مواصلة تعزيز هذه الشراكة من أجل مواجهة التحديات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة.



وعن دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع .. أكد السفير الإسباني ان القيادة المصرية كان لها دور محوري في إنهاء الصراع في غزة، الذي تسبب في الكثير من الموت والمعاناة والدمار، مضيفاً أن إسبانيا تشيد بالرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود مصر في هذا الصدد.



وأوضح ان جهود الوساطة المصرية المكثفة، والتي ستواصل إسبانيا دعمها، ساهمت بشكل حاسم في ترسيخ مسار السلام الدائم وتطبيق حل الدولتين.

وقال كارانثا إن اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2803 يعد خطوةً إيجابيةً إلى الأمام، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.. مضيفاً أن إسبانيا ستتابع عن كثب تنفيذ خطة السلام الشاملة وإعلان نيويورك، وستتعاون بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، وخاصة مصر.

وفيما يتعلق بجوانب الأمن والاستقرار، أشار السفير إلى أن بلاده تدرك عزم مصر على تدريب قوات الأمن الفلسطينية لضمان قدرتها على تولي مسؤوليات الحكم تدريجياً لإعادة النظام والقانون إلى غزة.



وأضاف في هذا الصدد، ان إسبانيا تساهم بأكبر عدد من الأفراد في بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح، وقد أعلنا مراراً استعدادنا لإعادة إطلاق البعثة، بل وزيادة عدد أفرادها عندما تسمح الظروف بذلك.

وبالنسبة لإعادة إعمار غزة.. أكد السفير أن إسبانيا تدعم جهود مصر لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة.. مشدداً على انه لا يُمكننا التخطيط لمستقبل غزة دون البدء بإعادة إعمار أراضيها المُدمّرة.



وقال انه يجب توحيد الجهود وتعبئة الموارد لضمان مستقبل كريم للشعب الفلسطيني… مشدداً على أن أي تهجير قسري للفلسطينيين من أرضهم مرفوض.

وحول العلاقات الإقتصادية بين مصر وإسبانيا.. قال السفير كارانثا إننا نؤمن بوجود مجال لمواصلة تعميق علاقاتنا الاقتصادية، من خلال تعزيز علاقات تجارية واستثمارية أقوى.



وأضاف أن إسبانيا على استعداد لاستكشاف فرص جديدة مع مصر تعود بالنفع على بلدينا وشعبينا.. لافتاً إلى أن الشركات الإسبانية المتخصصة في القطاعات الاستراتيجية على أهبة الاستعداد لمواصلة التوسع في مصر ومساعدة الحكومة في مشاريع البنية التحتية الرئيسية.



وعن القطاعات الاقتصادية التي توليها إسبانيا الأولوية لتعزيز الاستثمارات والشراكات مع مصر.. أوضح السفير كارانثا أن هذه القطاعات تشمل خدمات البيئة والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والهندسة المدنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات السياحية، والاتصالات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.

وعن رؤيته لفرص زيادة معدلات السياحة بين البلدين لاسيما مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. أكد أن بلاده تلتزم بالسياحة المستدامة، وهي شكل من أشكال السياحة يراعي تماماً الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية لتلبية احتياجات الزوار والقطاع والبيئة والمجتمعات المضيفة.



وأضاف كارانثا أن السياحة الثقافية تتكامل مع السياحة المستدامة ذات القيمة المضافة العالية.. مهنئاً مصر على افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح السفير الإسباني أن تعزيز الربط الجوي بين البلدين سيكون موضع ترحيب كبير.