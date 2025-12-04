غموض يحيط بسقوط سيدة أجنبية من الطابق العاشر ببولاق الدكرور

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة سيدة أجنبية عثر عليها أسفل عقار بمنطقة بولاق الدكرور وذلك عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريحها لتحديد أسباب الوفاة والوقوف على مدى وجود شبهة جنائية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بسقوط سيدة من علو ووفاتها في الحال بشارع العشرين نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة تحمل الجنسية السودانية أسفل العقار.

من خلال جمع التحريات وفحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان تبين أن السيدة سقطت من الطابق العاشر، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.