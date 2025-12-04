قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
حقوق الإنسان: الدولة تقف على مسافة واحدة بين جميع مرشحي الانتخابات
المديرة التنفيذية لـ "قادرون باختلاف" تستعرض محاور تمكين ذوي الإعاقة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

غموض يحيط بسقوط سيدة أجنبية من الطابق العاشر ببولاق الدكرور

ندى سويفى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة سيدة أجنبية عثر عليها أسفل عقار بمنطقة بولاق الدكرور وذلك عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريحها لتحديد أسباب الوفاة والوقوف على مدى وجود شبهة جنائية. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بسقوط سيدة من علو ووفاتها في الحال بشارع العشرين نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة تحمل الجنسية السودانية أسفل العقار.

من خلال جمع التحريات وفحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان تبين أن السيدة سقطت من الطابق العاشر، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

سيدة أجنبية بولاق الدكرور النيابة العامة

