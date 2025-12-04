قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الحدث الأضخم عربيا.. انطلاق حفل توزيع جائزة التميز الحكومي 2025

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الديب أبوعلي

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بعد قليل فعاليات حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي(الدورة الرابعة 2025)، التي تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتأتي الجائزة، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2019 بالشراكة مع جامعة الدول العربية، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة التطوير الإداري وترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي في الحكومات العربية، فضلاً عن تحفيز القيادات الحكومية والاحتفاء بالتجارب الناجحة والممارسات الملهمة في مجال الإدارة الحكومية.

ويشارك في الحفل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، ورئيس مجلس أمناء الجائزة، محمد بن عبدالله القرقاوي، إلى جانب أعضاء مجلس الأمناء وممثلين عن عدد من الحكومات العربية.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جائزة التميز الحكومي العربي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حكومة دولة الإمارات جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

