محللة سياسية: الخروقات بانتخابات النواب للمرحلة الثانية أقل من الأولى

أكدت الدكتورة إيريني سعيد المحللة السياسية، أن نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية مهمة وقوية بعكس الانتخابات السابقة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالتصدي لأي مخالفة بالانتخابات.

وأضافت المحللة السياسية، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما تم رصده من مخالفات ببعض اللجان، تم إلغاء الانتخابات بها والأن تتم الإعادة.

وأوضحت أن إعادة الانتخابات يكون له تأثير على الدولة من الناحية المادية، فالدولة تتحمل أموال كثيرة في حالة جولات الإعادة، وأيضًا المواطنين تتحمل النزول من جديد للتصويت.

الخروقات في المرحلة الثانية أقل من الأولى

وأشارت إلى أن ما يحدث في المرحلة الثانية من الطعون سيتم بحثه، لكن النسبة لن تكون بنفس النسبة في المرحلة الأولى، لآن الخروقات في المرحلة الثانية أقل من الأولى.

مد لـ عمل مجلس النواب لمدة عام

وأوضح أن قرار إلغاء الانتخابات بشكل كامل لن يتم، ولن يكون هناك مد لـ عمل مجلس النواب الحالي لمدة عام، وأن الدولة تطبق المعايير الديمقراطية، وأن القانون لا يوجد به مادة تمد عمل المجلس لعام، أو الإلغاء بالكامل.