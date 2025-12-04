القبض على شخص يبيع أجهزة لفك شفرات القنوات المشفرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه ببيع أجهزة ومستلزمات البث الهوائى الاسلكية "بدون ترخيص" بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص ببيع أجهزة ومستلزمات البث التلفزيونى اللاسلكية، والتى تقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة، بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية .. والترويج لها عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة منية النصر بالدقهلية وضبطه وبحوزته (جهاز حاسب آلى "وبفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" ، عدد من والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة والمعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة) وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.