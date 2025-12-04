الزمالك على حافة الهاوية.. 3 لاعبين يطلبوا فسخ التعاقد وشكاوى جديد للفيفا

دخل نادي الزمالك في أزمة جديدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد قضايا إيقاف القيد التي داهمت النادي خلال الفترة الماضية على خلفية المستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين السابقين.

وفتح نادي الزمالك، بابا جديدا من الأزمات بعدما تقدم عدد من اللاعبين بطلبات وشكاوى للرحيل عن النادي وفسخ التعاقد بجانب تقديم شكوى في الفيفا للحصول على المستحقات المالية في العقد بالكامل.

وبدأ صلاح مصدق مدافع الأبيض المسيرة بعد فسخ التعاقد وتقديم شكوى للفيفا وخلال الساعات الماضية سار عبدالحميد معالي على نفس الطريق.

وخلال الساعات القليلة الماضية تحرك أحمد الجفالي لاعب الزمالك المعار إلى أبها السعودي لفسخ التعاقد مع الأبيض والرحيل عن الفريق مع شكوى جديدة في الفيفا.

مما ينذر برحيل عدد كبير من لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة على خلفية الأزمة المالية الطاحنة داخل النادي

أعلن نادي الزمالك عن ميزانيته للعام المالي المنقضي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، والتي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها يوم 9 ديسمبر الجاري.

وبلغت إيرادات الزمالك عن العام المالي المنقضي ، 597 مليونًا و527 ألفًا و763 جنيهًا، وتشمل إيرادات كرة القدم، والنشاط الرياضي بخلاف الكرة النسائية، والنشاط الاجتماعي، ورسوم العضوية والاشتراكات.

وفي المقابل، وصل إجمالي المصروفات إلى مليار و142 مليونًا و41 ألفًا و210 جنيهات، ليكون عجز الميزانية هو 544 مليونًا و513 ألفًا و447 جنيهًا.

وبإضافة إيجار المحلات والفوائد البنكية والإيرادات المتنوعة وخصم المصروفات العمومية والإدارية والعمولات وفروق العمولات ومخصص القضايا وغيرها من البنود يصبح العجز العام هو 776 مليونا و742 ألفا و475 جنيها.

وفي نفس الوقت جاء إجمالي إيرادات نشاط كرة القدم يقدر بحوالي 397 مليونًا و347 ألفًا و277 جنيهًا، في حين وصلت المصروفات إلى 849 مليونًا و718 ألفًا و712 جنيهًا.

وسجل نشاط كرة القدم عجزًا ماليًا قدره 452 مليونًا و371 ألفًا و435 جنيهًا خلال الموسم الجاري.

وبلغت إيرادات النشاط الرياضي بخلاف كرة القدم نحو 22 مليونًا و53 ألفًا و256 جنيهًا، في حين وصلت المصروفات إلى 277 مليون جنيه و7 آلاف و546 جنيهًا.

وسجل النشاط الرياضي داخل الزمالك، باستثناء كرة القدم، عجزًا ماليًا قدره 254 مليونًا و954 ألفًا و290 جنيهًا خلال الموسم الحالي.