الوطنية للصحافة: حفل تسليم جوائز التميز الصحفي الاثنين المقبل

قررت الهيئة الوطنية للصحافة إطلاق نسختها الثانية من جائزة ( التميز الصحفي ) للأعمال الصحفية المنشورة في الصحف والمجلات والبوابات الإلكترونية ( ابتداء من أول يناير وحتي نهاية يونيو المقبل ) .

تقبل الأمانة العامة بالهيئة الأعمال الصحفية المنشورة ورقياً وإلكترونياً في فروع الجائزة الاثني عشر في موعد أقصاه نهاية يوليو المقبل.

فروع الجائزة في نسختها الثانية، تشمل التحقيق الصحفي، الحوار الخاص، المقال، العمود اليومي، القصة الخبرية (الانفراد)، الكاريكاتور، الصورة الصحفية، الإخراج الفني، صحافة الفيديو، صحافة البيانات (والاستقصائية)، وجائزة خاصة لادارة المنصات الالكترونية، فضلا عن جائزتي الإداري المثالي، والعامل المثالي وفق ترشيح مجالس إدارة المؤسسات الصحفية.

وتستعد الهيئة لحفل تسليم جوائز النسخة الأولى في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر في مقر الهيئة الكائن في جاردن سيتي…..

واطلقت الهيئة اسم الكاتبة الصحفية الكبيرة "سناء البيسي" على نسختها الأولى، وسيتم تكريم رؤساء تحرير الصحف القومية، فضلاً عن صحيفة ( أخبار اليوم الأسبوعية، ووكالة أنباء الشرق الأوسط ) على منجزهم المهني في تغطية افتتاح المتحف المصري الكبير.

ورحب المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالأستاذة سناء البيسي، والزملاء الفائزين بجوائز النسخة الأولى، وأكد على تميز الصحافة القومية وقدرتها على التفوق والانطلاق.

وأضاف الشوربجي أن الهيئة أطلقت الجائزة مكافأة للزملاء المتميزين، ولحفز الطاقات الصحفية لإحداث النقلة المطلوبة صحفيا وإداريا وعماليا، والصحافة القومية ثرية بالمواهب والقدرات القادرة على اللحاق بالنقلة الإلكترونية المرتجاة.