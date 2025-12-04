فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم

كشفت الفنانة مني زكي عن رأيها في مقارنتها مع الفنانة صابرين، بعد تقديمها شخصية أم كلثوم في اعمال فنية.

وقالت مني زكي في تصريحات علي هامش مشاركتها في مهرجان مراكش السينمائي الدولي: صابرين عملت حاجة التاريخ بيذكرها لغاية دلوقتي بأجمل ما يكون وأنا أقل من أن أقول رأيي..

أنا كنت من معجبين المسلسل وطبعا لو اتقارنت بـ صابرين هكون أنا اللي بتظلم.. وأتمنى محدش

يقارني لأنها أستاذة كبيرة

وموهبة كبيرة أوي فأنا هتحط في موقف مش حلو لما أتقارن بـ حد في عظمة صابرين.

يركز فيلم الست على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر، وهو “فرط نشاط الغدة الدرقية”، الذي أثر على حياتها الفنية، متسببًا في أعراض مثل جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.

دراما مثيرة

وتظهر منى زكي، والتي تُجسد شخصية أم كلثوم، خلال أحداث فيلم "الست"، وهي تصعد إلى المسرح، لتقف أمام جمهورها، الذي جاء من مختلف المحافظات، بينما هي شاردة الذهن نوعًا ما، بسبب مخاوفها وقلقها من المرض، لتتذكر تفاصيل رحلتها، بالتزامن مع صعودها المسرح، وحماس الجمهور لاستقبالها وسماع صوتها، وذلك في إطار درامي مثير.

أبطال فيلم الست

الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: محمد فراج، عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، سيد رجب، وأحمد داود.