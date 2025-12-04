طرح فيلم "إكس مراتي" على نتفليكس في هذا الموعد

كشفت منصة نتفليكس عن موعد طرح فيلم “إكس مراتي”، من بطولة الفنان هشام ماجد.

ومن المقرر طرح فيلم “إكس مراتي” عبر منصة نتفليكس يوم 16 من الشهر الجاري.

ويدور فيلم “إكس مراتي” في إطار اجتماعي كوميدي حول دكتور نفسي يكتشف أن زوجته كانت متزوجة من شخص يمارس البلطجة، وحصلت على حكم قضائي بالطلاق منه، وعقب خروجه من السجن يبدأ في البحث عنها ومحاولة إعادتها إلى عصمته.

ورغم عرضه في السينما، تطرح المنصة فيلم “إكس مراتي” قريبًا.

“إكس مراتي” بطولة هشام ماجد، أمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومن إخراج معتز التوني، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.

وكان آخر أعمال الفنان هشام ماجد هو مسلسل “أشغال شقة 2”، والذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من أسماء جلال، وشيرين، وسلوى محمد علي.

كما يستعد الفنان هشام ماجد لطرح فيلمه الجديد “برشامة”، والذي يشارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم ريهام عبد الغفور.