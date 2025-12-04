البنك المركزي يشرح إجراءات تجديد وديعة الكويت بملياري دولار خلال عام

أعلن البنك المركزي المصري عن تجديد الوديعة الكويتية لمدة عام آخر بحلول إبريل المقبل أي بعد 4 شهور من الآن، بعد أن استحق متوسط أجل قبل منتصف العام الجاري ، ضمن الشريحة الأولي من تلك الودائع.

وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري فإن مصر تحتفظ بودائع كويتية تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار موزعة على جزئين أولهما مستحقة في إبريل من كل عام و الجزء الثاني منها مستحق في سبتمبر من كل عام.

في المقابل تصل وديعة المملكة العربية السعودية المتوسطة وطويلة الأجل بقيمة تبلغ 5.3 مليار دولار وهي مستحقة السداد بحلول أكتوبر القادم بالإضافة لـ5 مليارات أخري هي وديعة قصيرة الأجل لدى المملكة طرف مصر.

ونجحت مصر في مارس 2023 من إبرام صفقة رأس الحكمة بقيمة تبلغ 35 مليار دولار حصلت عليها الحكومة المصرية من دولة الإمارات في صورة استثتمارات مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليار دولار ، إذ تم بموجب تلك الاتفاقية سداد مبلغ 11 مليار دولار ضمن مديونية الوديعة الإماراتية حيث تم تسوية تلك المديونية طرف مصر.

وارتفعت معدلات سداد مصر لأعباء خدمة الدين الخارجي إلى 38.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025 الماضي بعد أن كانت ما يقارب من 33 مليار دولار في العام المالي قبل السابق بما يعادل 17.63% نموًا على أساس سنوى.

و تضمن ارتفاع معدلات سداد أقساط وفوائد الديون لصالح المؤسسات المالية الدولية والدول الأخرى بمعدل 17.6% على أساس سنوي.

وأكدت تعليقات مصادر مصرفية لـ"صدى البلد" ارتفاع معدلات سداد المديونيات الخارجية بما في ذلك الفوائد والأقساط في المواعيد المتفق عليها مع الحكومة المصرية، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري رغم التداعيات الجيوسياسية العالمية.