البنك المركزي: ارتفاع معدلات سداد أعباء خدمة الديون الخارجية لمصر بنسبة 17.63%

ارتفعت معدلات سداد مصر لأعباء خدمة الدين الخارجي إلى 38.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025 الماضي بعد أن كانت ما يقارب من 33 مليار دولار في العام المالي قبل السابق بما يعادل 17.63% نموًا على أساس سنوى.

جاء ذلك وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، والذي تضمن ارتفاع معدلات سداد أقساط وفوائد الديون لصالح المؤسسات المالية الدولية والدول الأخرى بمعدل 17.6% على أساس سنوي.

أصول الدين

وسجلت معدلات سداد أصول الدين نحو 30.2 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2025، والذي يتزامن مع ختام العام المالي الماضي، وهو يوازي منتصف السنة المالية الحالية في البنوك.

وصعد الدين الخارجي لمصر بنهاية السنة المالية الماضية مقدار 8.3 مليار دولار على أساس سنوى بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، مسجلا بذلك 161.2 مليار دولار في الوقت الحالي.

وأكدت تعليقات مصادر مصرفية لـ"صدى البلد" ارتفاع معدلات سداد المديونيات الخارجية بما في ذلك الفوائد والأقساط في المواعيد المتفق عليها مع الحكومة المصرية، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري رغم التداعيات الجيوسياسية العالمية.



