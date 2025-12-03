قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوساطة عمانية.. ميليشيا الحوثي تفرج عن طاقم سفينة اتيرنيتي سي
ضياء رشوان: أي شيء مخالف للتمسك بحق البقاء في غزة يعتبر جريمة حرب
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لا تجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
مدبولي يكشف لـ"صدى البلد" الهدف من تحويل المباني السكنية إلى فنادق
اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
حوادث

مجهول خطفها وجري.. سرقة حقيبة مجوهرات من عامل بمحل شهير بالجيزة

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية
ندى سويفى

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات سرقة حقيبة مشغولات ذهبية من عامل بمحل مجوهرات شهير اثناء سيره بالشارع بمدينة الجيزة.

سرقة حقيبة مجوهرات من عامل بمحل شهير بالجيزة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من عامل بمحل مجوهرات شهير بتعرضه لسرقة حقيبة مليئة بالمشغولات الذهبية منه، وذكر أن الحقيبة خاصة بمحل مجوهرات شهير يعمل به داخل فندق فورسيزونز  وأنه أثناء سيره بالقرب من الفندق خطف مجهول الحقيبة من يده وفر هاربًا.

تم تشكيل فريق بحث لمراجعة خط سير العامل وكاميرات المراقبة بمحيط مكان تعرضه للسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

الجيزة مديرية أمن الجيزة سرقة

