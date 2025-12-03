مجهول خطفها وجري.. سرقة حقيبة مجوهرات من عامل بمحل شهير بالجيزة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات سرقة حقيبة مشغولات ذهبية من عامل بمحل مجوهرات شهير اثناء سيره بالشارع بمدينة الجيزة.

سرقة حقيبة مجوهرات من عامل بمحل شهير بالجيزة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من عامل بمحل مجوهرات شهير بتعرضه لسرقة حقيبة مليئة بالمشغولات الذهبية منه، وذكر أن الحقيبة خاصة بمحل مجوهرات شهير يعمل به داخل فندق فورسيزونز وأنه أثناء سيره بالقرب من الفندق خطف مجهول الحقيبة من يده وفر هاربًا.

تم تشكيل فريق بحث لمراجعة خط سير العامل وكاميرات المراقبة بمحيط مكان تعرضه للسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.