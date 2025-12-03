قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
لماذا وصف الله أهل الجنة بـ متكئين؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح الحكمة
محمد صلاح على أبواب رقم تاريخي جديد الليلة.. أرقام قياسية تنتظر ملك ليفربول
الكشف عن موعد انضمام اللاعبين لمنتخباتهم في أمم إفريقيا
مصر تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتشغيل معبر رفح في الاتجاهين لاستقبال المصابين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا .. عدوان إسرائيلي جديد قرب بلدة بيت جن بريف دمشق

طائرة حربية - أرشيفي
طائرة حربية - أرشيفي
محمود نوفل

أفادت قناة الإخبارية السورية بأن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسـرائيلي إستهدفت منطقة جنوب تلة باط الوردة قرب بلدة بيت جن بريف دمشق.

وفي وقت سابق؛ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ضابطان وجندي احتياط بجروح خطيرة، بالإضافة إلى جندي احتياط آخر أصيب بجروح متوسطة، وضابط وجندي احتياط بجروح طفيفة خلال تبادل إطلاق نار غير اعتيادي في بيت جن، سوريا.

وأضاف المتحدث باسم الجيش  الإسرائيلي أن قوات من لواء الاحتياط "رأس الحربة" (55)، التابع للفرقة 210، شنت عملية لاعتقال مشتبه بهم من تنظيم داعش، بناءً على معلومات استخباراتية وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج في المستشفى، وأُبلغت عائلاتهم. واكتملت العملية، وأُلقي القبض على جميع المشتبه بهم، وتم القضاء على عدد من الإرهابيين.

وأفادت وكالة “صابرين نيوز”، بمقتل 9 أشخاص في اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين في بلدة بيت جن السورية. وبحسب التقرير، لا يزال أشخاص عالقين تحت أنقاض منزل تضرر هناك.


و أعلنت  قناة سوريا تي في، أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة من سكان بلدة بيت جن جنوب البلاد، قبل انسحابها منها.

وأفادت تقارير محلية بوقوع تبادل لإطلاق النار بين أهالي البلدة وقوة تابعة للجيش  الإسرائيلي كانت تقوم بدورية في البلدة.

وردت أنباء عن إطلاق نار من مروحيات قتالية ونيران مدفعية في المنطقة.

سوريا بيت جن ريف دمشق جيش الاحتلال تنظيم داعش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ترشيحاتنا

صدمة في نيروبي بعد تقرير يفضح تورط جنود بريطانيين في انتهاكات ممتدة لعقود

عاصفة اتهامات تضرب الوحدة البريطانية في كينيا… تحقيق برلماني يكشف عن حجم الجرائم

طائرة حربية - أرشيفي

سوريا .. عدوان إسرائيلي جديد قرب بلدة بيت جن بريف دمشق

بوتين يلوّح بخيار الحرب… والحلف يرد بلغة القوة

الناتو يتحدى الكرملين: رسالة حاسمة بعد تهديدات بوتين بالحرب

بالصور

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك| تعرف على الأعراض والأسباب

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

فيديو

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "توكسيك"

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد