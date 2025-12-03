نتنياهو يكشف لـ «ترامب» عراقيل إبرام اتفاق أمني مع سوريا

قالت مصادر لفضائية العربية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التقدم بخطوات نحو اتفاق أمني مع سوريا.

اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل

وأوضحت المصادر أن نتنياهو أبلغ ترامب بوجود عقبات أمام الاتفاق الأمني مع سوريا، من بينها المنطقة منزوعة السلاح وحقوق الدروز.

وأشارت المصادر إلى أن واشنطن تدرس خيارات إقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري.

انسحاب إسرائيل من الجولان

وفي وقت سابق، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إسرائيل للانسحاب من مرتفعات الجولان في تصويت عُقد أمس الثلاثاء.

صوّتت نحو 123 دولة لصالح القرار، وعارضته سبع دول، وامتنعت 41 دولة عن التصويت.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن القرار "يعكس أيضًا الجهود الدبلوماسية الصادقة الداعية إلى انسحاب إسرائيل من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط 4 يونيو 1967، ويؤكد مجددًا أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير شرعي ويخالف القانون الدولي، وخاصةً إجراءات الضم الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل".