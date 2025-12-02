خبير: أعداد الكلاب الضالة في مصر تصل إلى مستويات غير مسبوقة وسط غياب بيانات دقيقة

حذّر الدكتور علاء الدين مرتضى، عضو جمعيات الرفق بالحيوان، من تفاقم أزمة الكلاب الضالة في مصر، مؤكدًا أن الظاهرة باتت عند مستويات غير مسبوقة في ظل غياب إحصاءات دقيقة، رغم التقديرات التي تشير إلى وجود ما بين 20 إلى 40 مليون كلب شارع على مستوى الجمهورية.

وخلال لقائه ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أوضح مرتضى أن عدد الكلاب المرخصة بين عامي 2021 و2024 لم يتجاوز 276 ألفًا فقط، وهو رقم قال إنه لا يعكس الواقع، مقارنة بالانتشار الكبير للكلاب في الشوارع. وأضاف أن وزارة الزراعة قدّرت “التوازن البيئي” بما بين 5 و6 ملايين كلب فقط، بينما الأعداد الحالية تفوق هذا الحد بأضعاف، نتيجة غياب آليات فعالة للتواصل والإبلاغ، بالإضافة إلى توقف تصدير الكلاب للخارج خلال السنوات الماضية.

وأشار مرتضى إلى أن الولايات المتحدة تقدم نموذجًا واضحًا في إدارة ملف الكلاب الضالة؛ إذ يتم جمعها من الشوارع ووضعها في مراكز مخصصة قبل عرضها للتبني. وفي حال عدم تبنيها خلال عام، يتم اللجوء إلى "القتل الرحيم" للحيلولة دون تكاثرها المفرط أو حدوث تهديدات للمواطنين.

وأكد عضو جمعيات الرفق بالحيوان أن التعقيم يُعد أحد الحلول الرئيسية لخفض أعداد الكلاب الضالة، لكنه غير قابل للتطبيق على نطاق واسع في الوقت الراهن، بسبب ارتفاع التكلفة ونقص الكوادر البيطرية المؤهلة، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء البيطريين العاملين في الهيئة نحو 6 آلاف طبيب فقط.