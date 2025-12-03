بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البسكويت باليانسون للإفطار

في ظل بحث العديد من ربات البيوت عن وصفات بسيطة لتحضير الحلويات في المنزل، تعد وصفة البسكويت باليانسون واحدة من أشهر الوصفات المرتبطة بالمناسبات والأعياد، كما أنها من الوصفات الاقتصادية التي يمكن إعدادها بمكونات متوفرة في كل بيت.

وقدّمت الشيف نونا عبر برنامجها المعروف وصفة طريقة عمل البسكويت باليانسون بطريقة سهلة وسريعة، تضمن الحصول على بسكويت هش وذو نكهة مميزة يعشقه الكبار والصغار.

طريقة عمل البسكويت باليانسون

مكونات طريقة عمل البسكويت باليانسون:

2 كوب دقيق

نصف كوب سكر بودرة

نصف كوب زيت

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة يانسون مطحون أو حب حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

طريقة تحضير البسكويت باليانسون خطوة بخطوة:

ـ في وعاء كبير، تخفق البيض مع السكر البودرة حتى يصبح الخليط هشًا ولونه فاتح.

ـ يضاف الزيت تدريجيًا مع استمرار الخفق.

ـ تضاف الفانيليا واليانسون ويقلب المزيج جيدًا.

ـ في وعاء منفصل، يخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح، ثم يضاف تدريجيًا إلى الخليط السائل.

ـ تعجن المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة.

ـ تشكل العجينة على هيئة أصابع أو دوائر حسب الرغبة، وترص في صينية مبطنة بورق زبدة.

ـ تُخبَز في فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 12–15 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح.

نتيجة مضمونة وبسكويت هش

وأكدت الشيف نونا أن سر نجاح البسكويت باليانسون هو ضبط درجة حرارة الفرن وعدم المبالغة في الخَبز حتى يخرج البسكويت هشًا وطريًا من الداخل بنكهة اليانسون المميزة.

تُعد هذه الوصفة خيارًا مثاليًا لتقديمها مع الشاي أو الحليب، خصوصًا خلال فصل الشتاء.