احذري هذه الأفعال عند سلق المكرونة .. مواد سامة ومركّبات مُسرطنة | تفاصيل
غلق وتشميع مركز تجميل بعد ضبط «طبيبة وهمية» تُجري عمليات خطرة بالإسماعيلية
إجازات فورية للمُصابين وتهوية الفصول.. خطة برلمانية لحماية الطلاب في المدارس خلال الشتاء
ضجّة على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لشائعة فصل أستاذ وتعيين الفنان سامح حسين بجامعة حلوان
وزير الخارجية الأمريكي: وقف الحرب في أوكرانيا بيد بوتين وحده وليس مستشاريه
«زوجتي تمنحني طاقة إيجابية»| حودة بندق يُعلن عن ميني ألبوم متنوع الألوان الموسيقية بعنوان «خيبت توقعاتك»
بعد سلسلة من الإنذارات.. رئيس جهاز مدينة بدر: «لن نترك شبرًا في المدينة خارج سيطرة القانون»
فولهام ضد مان سيتي .. ‎«هالاند» يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي: أسرع لاعب يصل لـ 100 هدف
عمرو مصطفى: أستعد لطرح أغنية وطنية للأطفال.. وأُهدي تكريمي في «الميما» للجمهور وأسرتي
توقف فجأة .. تعرّف على إجراءات طلب فحص عداد الكهرباء
نتنياهو يكشف لـ «ترامب» عراقيل إبرام اتفاق أمني مع سوريا
فولهام ضد مان سيتي .. ‎«هالاند» يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي: أسرع لاعب يصل لـ 100 هدف

‎واصل النرويجي إرلينج هالاند كتابة أرقامه الاستثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أصبح أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 100 هدف، وذلك خلال فوز مانشستر سيتي الصعب على فولهام بنتيجة 5-4 في مواجهة مثيرة على ملعب كرافن كوتيدج مساء الثلاثاء.

‎وسجّل هالاند هدفه التاريخي في الدقيقة 17 بتسديدة يسارية قوية بعد كرة عرضية من جيريمي دوكو، ليضيف محطة جديدة لمسيرته المبهرة منذ انضمامه إلى الفريق الإنجليزي.

سيطرة قوية للسيتي قبل صحوة فولهام
‎وجاءت بقية أهداف سيتي عبر فيل فودن، الذي أحرز هدفين رائعين أحدهما من خارج المنطقة، إضافة إلى هدف لتجاني ريندرز، بينما استفاد الفريق من هدف عكسي سجّله ساندر بيرج لاعب فولهام.

‎وبدا السيتي في طريقه إلى فوز مريح بعد تقدمه 5-1 مع بداية الشوط الثاني، لكن فولهام أشعل اللقاء بثلاثية متتالية حملت توقيع أليكس إيووبي وهدفين للنيجيري سامويل تشوكويزي، لتتحول الدقائق الأخيرة إلى ضغط هائل على الفريق الضيف وسط مساندة جماهيرية كبيرة.

‎وكاد فولهام أن يدرك التعادل في اللحظات الأخيرة عبر جوش كينغ، إلا أن تدخل يوسكو جفارديول في الوقت المناسب حال دون دخول الكرة الشباك.

‎ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف أرسنال الذي يخوض مباراته أمام برنتفورد مساء الأربعاء، فيما توقف رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

الطبيب محمد المغربي

من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين

أرشيفية

الاحتلال الإسرائيلي يخطط لهدم منازل فلسطينية لشق مسار جدار عازل في الأغوار

مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

اليوم الوطني الإماراتي

فنون وألعاب نارية بكورنيش أبو ظبي احتفالا بـ العيد الوطني للإمارات .. صور

بالصور

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البسكويت باليانسون للإفطار

كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة

مشروبات طبيعية باللون الأحمر تخفّض الكوليسترول الضار .. لتعزيز صحة القلب

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

