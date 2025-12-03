فولهام ضد مان سيتي .. ‎«هالاند» يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي: أسرع لاعب يصل لـ 100 هدف

‎واصل النرويجي إرلينج هالاند كتابة أرقامه الاستثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أصبح أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 100 هدف، وذلك خلال فوز مانشستر سيتي الصعب على فولهام بنتيجة 5-4 في مواجهة مثيرة على ملعب كرافن كوتيدج مساء الثلاثاء.

‎وسجّل هالاند هدفه التاريخي في الدقيقة 17 بتسديدة يسارية قوية بعد كرة عرضية من جيريمي دوكو، ليضيف محطة جديدة لمسيرته المبهرة منذ انضمامه إلى الفريق الإنجليزي.

سيطرة قوية للسيتي قبل صحوة فولهام

‎وجاءت بقية أهداف سيتي عبر فيل فودن، الذي أحرز هدفين رائعين أحدهما من خارج المنطقة، إضافة إلى هدف لتجاني ريندرز، بينما استفاد الفريق من هدف عكسي سجّله ساندر بيرج لاعب فولهام.

‎وبدا السيتي في طريقه إلى فوز مريح بعد تقدمه 5-1 مع بداية الشوط الثاني، لكن فولهام أشعل اللقاء بثلاثية متتالية حملت توقيع أليكس إيووبي وهدفين للنيجيري سامويل تشوكويزي، لتتحول الدقائق الأخيرة إلى ضغط هائل على الفريق الضيف وسط مساندة جماهيرية كبيرة.

‎وكاد فولهام أن يدرك التعادل في اللحظات الأخيرة عبر جوش كينغ، إلا أن تدخل يوسكو جفارديول في الوقت المناسب حال دون دخول الكرة الشباك.

‎ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف أرسنال الذي يخوض مباراته أمام برنتفورد مساء الأربعاء، فيما توقف رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.