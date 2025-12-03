قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة منتخب مصر والكويت .. إعلامي يُشيد بحلمي طولان.. و3 أخطاء قلبت المباراة|فيديو
رياضة

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

يوسف محمد لاعب الزهور
يوسف محمد لاعب الزهور
محمد سمير

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري للسباحة عن التفاصيل الكاملة لواقعة وفاة السباح الناشئ يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، الذي وافته المنية خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط اللاعب وبقائه داخل المياه لفترات طويلة غير صحيح على الإطلاق.

حقيقة ترك اللاعب غارقًا خلال البطولة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الحديث عن وقوع اللاعب في المياه لمدة 6 دقائق دون تدخل هو كلام غير دقيق ومخالف لما جرى بالفعل داخل حمام السباحة، مضيفًا: "اللاعب بعد القفز في منافسات 50 متر ظهر تعرض لإغماء مفاجئ، وبمجرد ملاحظة عدم خروجه للسطح تدخل المنقذون فورًا وأخرجوه في ثوانٍ قليلة، وتم تسليمه مباشرة لطقم الإسعاف المتواجد داخل الاستاد".

حقيقة غياب سيارة الإسعاف

وأكد المصدر أن وجود سيارة إسعاف وطاقم طبي داخل مجمع السباحة أمر أساسي في البطولات الرسمية، ولا يمكن إقامة منافسات دون وجود دعم طبي كامل، مشددًا على أن التجهيزات الطبية كانت موجودة، والإسعاف كان في مكانه وتم التحرك فورًا.

وأوضح المصدر أن اللاعب تلقى الإسعافات الأولية داخل الملعب قبل نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى دار الفؤاد المجاورة لاستاد القاهرة، حيث خضع للمتابعة الطبية العاجلة، إلا أن حالته تدهورت لاحقًا قبل إعلان وفاته.

نتحمل المسؤولية وعلينا توضيح الحقائق

وأضاف: "نعي اللاعب ونتحمل مسؤوليتنا كاملة، لكن من المهم توضيح الحقائق"، مؤكدًا أن التدخل كان فوريا، والمعلومات المتداولة عن الإهمال الطبي أو ترك اللاعب في المياه لوقت طويل غير صحيحة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد يتابع جميع تفاصيل الواقعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مشددًا على أن احترام خصوصية أسرة اللاعب يفرض عدم الانسياق وراء روايات غير دقيقة يتم تداولها على مواقع التواصل.

الاتحاد يعلن الحداد 3 أيام ويقدم التعازي

وتقدّم الاتحاد المصري للسباحة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة اللاعب الراحل، معربين عن بالغ حزنهم لرحيله المفاجئ، وداعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وأعلن الاتحاد المصري للسباحة الحداد 3 أيام حزنًا على وفاة اللاعب يوسف محمد، لاعب نادي الزهور.

