طريقة عمل سمك بلطي مشوي في المنزل.. بخطوات سهلة ولذيذة

يتميز السمك المشوي بطريقة تحضيره البسيطة ومكوناته المتوفرة في كل بيت، بالإضافة إلى فوائده الغذائية العالية، حيث يعتبر سمك البلطي مصدرًا غنيًا بالبروتين والأوميغا 3 الضرورية لصحة الجسم.

وقدّمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة سهلة لتحضير سمك البلطي المشوي بطريقة تضمن الحصول على طعم غني ولحم طري، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعشاء أو المناسبات العائلية.

طريقة عمل سمك بلطي مشوي

مكونات طريقة عمل سمك بلطي مشوي:

2 سمكة بلطي متوسطة الحجم (مغسولة ومنظفة)

3 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

رشة فلفل أحمر حار (اختياري)

شرائح ليمون للتقديم

أوراق بقدونس مفرومة للتزيين

طريقة التحضير السمك البلطي المشوي خطوة بخطوة:

ـ تحضير التتبيلة: امزجي الثوم المهروس، عصير الليمون، زيت الزيتون، الملح، الفلفل الأسود، الكركم، البابريكا والفلفل الأحمر لتكوين خليط متجانس.

ـ تتبيل السمك: افردي التتبيلة داخل وخارج السمكة واتركيها لمدة 30 دقيقة على الأقل في الثلاجة لتتشرب النكهات جيدًا.

ـ لتجهيز الشوي أو الفرن: سخني الشواية على حرارة متوسطة أو جهزي الفرن على 200 درجة مئوية مع تبطين الصينية بورق فويل ورش قليل من الزيت.

ـ الشوي: اشوي السمك لمدة 20–25 دقيقة، مع قلبه مرة واحدة لضمان تحمير متساوي.

ـ يُمكن تغطية السمك بورق فويل أول 10 دقائق للحفاظ على العصارة ثم إزالة الورق لتحمير الوجه.

ـ التقديم: قدمي السمك ساخنًا مع شرائح الليمون وأوراق البقدونس المفرومة، ويمكن تقديمه مع أرز أبيض أو سلطة خضراء.

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي

ـ ترك السمك ليتشرب التتبيلة قبل الشوي يعطيه طعم أعمق ولحم طري.

ـ ضبط حرارة الشواية يمنع احتراق الجلد قبل نضج اللحم.

ـ استخدام مكونات بسيطة ومتوفرة يجعل الوصفة عملية وسريعة التحضير