قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة منتخب مصر والكويت .. إعلامي يُشيد بحلمي طولان.. و3 أخطاء قلبت المباراة|فيديو
نام في مؤتمر صحفي.. البيت الأبيض يكشف الأسرار: ترامب يعمل 12 ساعة يوميًا أكثر من المواطن الأمريكي
«بهجة أيامنا وشمس حياتنا».. عمرو سلامة يُوجّه رسالة لوالدته في عيد ميلادها
نتيجة منتخب مصر والكويت .. إعلامي: موقف «شريف» مع حلمي طولان يُهدّد مكانه في التشكيل المقبل|فيديو
هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة
مصطفى الفقي: تصنيع السلاح هو الضمان الحقيقي لأمن الدول.. و«اللي معاه سلاح يبقى»|فيديو
رئيس هيئة السكة الحديد يبحث التعاون مع اليابان لتوطين الصناعة وتحديث المنظومة في مصر |صور
ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء
أبرز جهود وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية خلال شهر نوفمبر
أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء
نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل سمك بلطي مشوي في المنزل.. بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل سمك بلطي مشوي
طريقة عمل سمك بلطي مشوي
آية التيجي

يتميز السمك المشوي بطريقة تحضيره البسيطة ومكوناته المتوفرة في كل بيت، بالإضافة إلى فوائده الغذائية العالية، حيث يعتبر سمك البلطي مصدرًا غنيًا بالبروتين والأوميغا 3 الضرورية لصحة الجسم.

وقدّمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة سهلة لتحضير سمك البلطي المشوي بطريقة تضمن الحصول على طعم غني ولحم طري، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعشاء أو المناسبات العائلية.

طريقة عمل سمك بلطي مشوي

طريقة عمل سمك بلطي مشوي

مكونات طريقة عمل سمك بلطي مشوي:

2 سمكة بلطي متوسطة الحجم (مغسولة ومنظفة)

3 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

رشة فلفل أحمر حار (اختياري)

شرائح ليمون للتقديم

أوراق بقدونس مفرومة للتزيين

طريقة عمل سمك بلطي مشوي

طريقة التحضير السمك البلطي المشوي خطوة بخطوة:

ـ تحضير التتبيلة: امزجي الثوم المهروس، عصير الليمون، زيت الزيتون، الملح، الفلفل الأسود، الكركم، البابريكا والفلفل الأحمر لتكوين خليط متجانس.

ـ تتبيل السمك: افردي التتبيلة داخل وخارج السمكة واتركيها لمدة 30 دقيقة على الأقل في الثلاجة لتتشرب النكهات جيدًا.

طريقة عمل سمك بلطي مشوي

ـ لتجهيز الشوي أو الفرن: سخني الشواية على حرارة متوسطة أو جهزي الفرن على 200 درجة مئوية مع تبطين الصينية بورق فويل ورش قليل من الزيت.

ـ الشوي: اشوي السمك لمدة 20–25 دقيقة، مع قلبه مرة واحدة لضمان تحمير متساوي. 

ـ يُمكن تغطية السمك بورق فويل أول 10 دقائق للحفاظ على العصارة ثم إزالة الورق لتحمير الوجه.

ـ التقديم: قدمي السمك ساخنًا مع شرائح الليمون وأوراق البقدونس المفرومة، ويمكن تقديمه مع أرز أبيض أو سلطة خضراء.

طريقة عمل سمك بلطي مشوي

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي

ـ ترك السمك ليتشرب التتبيلة قبل الشوي يعطيه طعم أعمق ولحم طري.

ـ ضبط حرارة الشواية يمنع احتراق الجلد قبل نضج اللحم.

ـ استخدام مكونات بسيطة ومتوفرة يجعل الوصفة عملية وسريعة التحضير

طريقة عمل سمك بلطي مشوي سمك بلطي مشوي في الفرن وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي تتبيلة سمك بلطي طبخ السمك في المنزل سمك مشوي وصفات سمك منزلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

الطبيب محمد المغربي

من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

جانب من الفيديو المتداول

استدرج الفتيات مقابل مبالغ مالية وتحرش بهن في محيط الجامعة بسوهاج الجديدة.. القصة الكاملة

زيادة المعاشات

الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

بالصور

طريقة عمل سمك بلطي مشوي في المنزل.. بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل سمك بلطي مشوي
طريقة عمل سمك بلطي مشوي
طريقة عمل سمك بلطي مشوي

تعاون عربي صيني.. «العربية للتصنيع» تُصنّع أجزاءً من طائرة «رافال» وتشارك في إنشاء خطوط دفاعية جديدة|صو

الطائرة رافال
الطائرة رافال
الطائرة رافال

عادات يومية خطيرة تدمر البنكرياس.. وتحفّز شيخوخة الجسم بشكل أسرع|تعرّف عليها

عادات تدمر البنكرياس وتُسرّع شيخوخة الجسم
عادات تدمر البنكرياس وتُسرّع شيخوخة الجسم
عادات تدمر البنكرياس وتُسرّع شيخوخة الجسم

علامات تكشف المياه المعدنية الملوثة .. نصائح لحماية صحتك

علامات تكشف المياه المعدنية الملوثة أو المغشوشة
علامات تكشف المياه المعدنية الملوثة أو المغشوشة
علامات تكشف المياه المعدنية الملوثة أو المغشوشة

فيديو

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد