طريقة تحضير البيتزا السريعة في المنزل.. بمكونات سهلة

تزداد عمليات البحث يوميًا عن طريقة تحضير البيتزا السريعة في المنزل، خاصة بين الأمهات اللاتي يبحثن عن وصفات بسيطة وسهلة تُرضي الأطفال وتُعد في دقائق.

وفي هذا الإطار، قدمت الشيف نادية السيد طريقتها المميزة لإعداد البيتزا السريعة بمكونات متوفرة وطعم يشبه الجاهزة تمامًا.

طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل

مكونات البيتزا السريعة:

كوبان من الدقيق

ملعقة كبيرة من الزيت

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب ماء دافئ للعجن

صوص بيتزا جاهز أو منزلي

جبنة موتزاريلا

شرائح زيتون

فلفل ألوان

أي إضافات حسب الرغبة (هوت دوج – تونة – بسطرمة)

طريقة التحضير:

ـ تُخلط المكونات الجافة أولًا، ثم يُضاف الماء الدافئ تدريجيًا للحصول على عجينة ناعمة.

ـ تُفرد مباشرة في صينية مدهونة بالزيت، ثم يُضاف صوص البيتزا وتوزع الجبنة الموتزاريلا والإضافات المفضلة.

ـ تُدخل الفرن الساخن لمدة تتراوح بين 12 و15 دقيقة فقط، لتحصل الأسرة على بيتزا لذيذة وسريعة التحضير دون مجهود.

نصائح لنجاح طريقة البيتزا

وتوضح الشيف نادية السيد أن سر سرعة هذه البيتزا يكمن في طريقة العجن وعدم ترك العجين ليتخمر طويلًا.

وتنصح الشيف بتسخين الفرن جيدًا قبل إدخال الصينية للحصول على عجينة هشة ومقرمشة من الأطراف.