دعوة لزيارة الصين.. ماذا فعل وفد اتحاد عمال بلدية بكين في نقابة الأخشاب المصرية؟
مياه الصرف تغرق جدران مدرسة بحلمية الزيتون.. وأولياء الأمور يستغثيون بوزير التعليم
التريلا دهست ربع النقل..مصرع شابين فى حادث تصادم سيارتين بصحرواى قنا
ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية من 3 لـ 5%.. رئيس الشعبة يوضح السبب
مصر تجدد انتخابها عضوا بالمنظمة البحرية الدولية بإنجلترا للفئة c
ماريسكا يعلن جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة آرسنال
مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع
مكافحة الألغام: حياة سكان قطاع غزة مهددة بسبب الذخائر غير المنفجرة
حسام موافي: مقولة كل دكتور برأي دي أحسن حاجة في الدنيا.. فيديو
أزمة أوروبية.. بلجيكا تعرقل خطة بـ122 مليار جنيه إسترليني لإنقاذ أوكرانيا
دوري أبطال أفريقيا| تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي
أكاديمية برشلونة يفوز على إسكولا فيرشافيا بهدف نظيف في بطولة الأهلي الدولية
بالصور

موسمها بدأ .. فوائد تناول الفراولة في الشتاء

فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء
آية التيجي

رغم أن الكثيرين يعتقدون أن الفراولة فاكهة صيفية فقط، فإن تقارير طبية أكدت أن تناولها خلال فصل الشتاء يمنح الجسم فوائد صحية متعددة، خاصة في تعزيز المناعة ومحاربة الالتهابات وتحسين وظائف القلب.

فوائد تناول الفراولة في الشتاء

وبفضل احتوائها على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، تُعد الفراولة من أفضل الأطعمة التي ينصح بها الخبراء لتقوية الجسم خلال موسم البرد.

ومن أبرز فوائد تناول الفراولة في الشتاء وفق لما نشر في موقع Healthline، وPubMed، وتشمل ما يلي:

ـ تقوية الجهاز المناعي:
الفراولة تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين C تكاد تتفوق على البرتقال، مما يساعد الجسم على إنتاج خلايا مناعية قوية لمواجهة نزلات البرد والفيروسات المنتشرة في الشتاء.

ـ مصدر غني بمضادات الأكسدة:
تضم الفراولة مركبات قوية مثل الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك والفلافونويدات، وهي عناصر تساهم في مكافحة الجذور الحرة وتقليل مخاطر الالتهابات والأمراض المزمنة.

فوائد تناول الفراولة في الشتاء

ـ تعزيز صحة القلب:
تؤكد تقارير صحية أن تناول الفراولة بانتظام يساعد في خفض الكوليسترول الضار وتحسين مرونة الأوعية الدموية وتقليل الدهون الثلاثية، مما ينعكس إيجابًا على صحة القلب.

ـ تنظيم مستوى السكر في الدم:
تُصنف الفراولة ضمن الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمرضى السكري، لأنها لا تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر.

فوائد تناول الفراولة في الشتاء

ـ تحسين الهضم:
احتواء الفراولة على نسبة جيدة من الألياف يساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، إضافة إلى تعزيز صحة البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي.

ـ مضادة للالتهابات:
المركبات النباتية في الفراولة تُسهم في تقليل الالتهابات داخل الجسم، وهو أمر مهم خلال الشتاء، حيث تزداد مشاكل الحساسية والتهابات المفاصل.

فوائد تناول الفراولة في الشتاء

ـ دعم الذاكرة ووظائف الدماغ:
دراسات طبية تشير إلى أن الفراولة قد تساعد في تعزيز صحة الدماغ وتقليل التدهور المعرفي، بفضل مضادات الأكسدة التي تحافظ على خلايا المخ.

ـ مناسبة للحمية الغذائية:
الفراولة منخفضة السعرات وغنية بالماء والألياف، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يرغبون في الحفاظ على وزن صحي أو خسارة الوزن بشكل آمن.

بالصور

