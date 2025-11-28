غدا.. فتح باب سداد جدية الحجز في الطرح الثالث لمبادرة بيتك في مصر

أعلنت مبادرة "بيتك في مصر" عن بدء

فتح باب الحجز غدًا للطرح الثالث من المرحلة الجديدة، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر 2025 حتى 4 ديسمبر 2025، مع التأكيد على ضرورة سداد جدية الحجز لضمان إتمام عملية التقديم.

أماكن الطرح الجديد

ويشمل الطرح الجديد عددًا من المدن والمناطق الحيوية، حيث تتنوع الوحدات بين مشروعات سكنية وتجارية في مواقع متميزة، وجاءت أبرزها كالتالي:

مدينة 6 أكتوبر – صبا

القاهرة الجديدة – مدينتي

القاهرة الجديدة – ظلال

الشروق – ظلال

الشيخ زايد – ظلال

وسط القاهرة – أبراج ماسبيرو (وحدات إدارية)

العاصمة الإدارية الجديدة – وحدات تجارية

بالمجاورة الثانية، الحي السكني الثالث R3.



ويأتي هذا الطرح استمرارًا لجهود الدولة في توفير وحدات سكنية متنوعة تلائم احتياجات المواطنين، مع التوسع في إتاحة الفرص داخل المدن الجديدة والمناطق ذات التخطيط العمراني الحديث.

ودعت الراغبين في الحجز إلى المبادرة باتباع الإجراءات واستكمال الأوراق المطلوبة خلال فترة الطرح المحددة.