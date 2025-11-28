باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابة نونو مينديز قبل مواجهة موناكو

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الظهير البرتغالي نونو مينديز خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، والتي انتهت بفوز باريس بنتيجة 5-3.

بيان رسمي من باريس سان جيرمان

أصدر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، أوضح فيه:

نونو مينديز يعاني من إصابة طفيفة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن ، وسيخضع لعلاج ومتابعة طبية خلال الأيام المقبلة.

يعاني من ، وسيخضع لعلاج ومتابعة طبية خلال الأيام المقبلة. ريناتو مارين يخضع لبرنامج إعادة تأهيل بعد تعرضه لإجهاد عضلي في الفخذ الأيمن.

بعد تعرضه لإجهاد عضلي في الفخذ الأيمن. استمرار برامج التأهيل الفردي لكل من أشرف حكيمي وديزيري دوي حتى اكتمال جاهزيتهم.

يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة قوية أمام موناكو مساء غدٍ السبت في السادسة بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان : يتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق خلالها 9 انتصارات و3 تعادلات وتلقى خسارة واحدة.

: يتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق خلالها 9 انتصارات و3 تعادلات وتلقى خسارة واحدة. موناكو: يحتل المركز الثامن برصيد 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين و5 هزائم.

ويأمل الجهاز الفني لباريس في استعادة أكبر عدد ممكن من لاعبيه المصابين قبل المواجهات المقبلة الحاسمة محليًا وأوروبيًا.