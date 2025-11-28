دودج دورانجو 2026 تواصل التحدي بمحرك V6

أعادت دودج إطلاق طرازها الشهير دورانجو لعام 2026، مع التركيز على تلبية المتطلبات المتغيرة لقطاع سيارات الدفع الرباعي عالية الأداء، كان القرار الأبرز هو إعادة إدراج خيار محرك الـ V6 في التشكيلة.

تقدم السيارة توازناً أمثل بين الأداء العملي المطلوب للاستخدام اليومي وكفاءة استهلاك الوقود، دون التخلي عن الشخصية القوية والأداء المميز الذي لطالما اشتهرت به دورانجو.

دورانجو 2026

دورانجو 2026.. تنوع مميز في منظومة الحركة

تتميز تشكيلة دورانجو 2026 بتقديم مجموعة شاملة من المحركات، حيث يبدأ النطاق بالمحرك الأساسي الذي يعود للحياة، وهو محرك V6 بسعة 3.6 لتر يولد قوة 295 حصاناً، ويشكل الخيار الأكثر كفاءة.

وتتصاعد القوة بعد ذلك إلى خيارات المحرك V8، بما في ذلك وحدة بسعة 5.7 لتر تولد 360 حصاناً، ولعشاق القيادة الرياضية المتفوقة، تتوفر فئة R/T بمحرك V8 بسعة 6.4 لتر وقوة 475 حصاناً، وتتربع على عرش التشكيلة فئة SRT Hellcat، التي تطلق قوة جامحة تصل إلى 710 أحصنة بفضل محرك V8 سوبرتشارجر.

تحديثات تصميمية متطورة وتقنيات سلامة ذكية

جاءت دورانجو 2026 بحزمة من التحديثات التي عززت مظهرها الجريء والرياضي، حيث تم تزويد الواجهة الأمامية بتصميم أكثر حدة وعصرية، كما جرى تطوير المصابيح الأمامية لتعمل بتقنية LED متقدمة.

دورانجو 2026

وتضمنت التحسينات الخارجية أيضاً جنوطاً رياضية إلى جانب توفير عجلات متخصصة لمن يفضلون المغامرات على الطرق الوعرة، لم يقتصر العمل على الجوانب الجمالية، بل شمل تحسين نظام الدفع وتعديل إعدادات التعليق لتعزيز الثبات والقيادة السلسة.

أما المقصورة، فقد شهدت ترقية تقنية كبيرة، حيث زودت بشاشة معلومات ترفيهية ذات قياس أكبر تدعم أحدث أنظمة الاتصال والملاحة، مدعومة بنظام صوتي محسّن.

وتكتمل التجهيزات بباقة متكاملة من أنظمة المساعدة على القيادة، تشمل نظام تثبيت السرعة الذكي، والتنبيه من الاصطدام الأمامي والخلفي، والمساعدة على البقاء في المسار، كاميرا متقدمة للمتابعة.