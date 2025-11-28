لبلبة ومحمود حميدة أول الحاضرين في حفل زفاف أروى جودة بالقاهرة

شهد أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء اليوم وصول أولى نجوم الفن لحضور حفل زفاف الفنانة أروى جودة على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست، وذلك بعد قصة حب جمعتهما خلال الأشهر الماضية.

وكان النجمان محمود حميدة ولبلبة أول الحضور الذين حرصوا على مشاركة أروى فرحتها، وسط أجواء احتفالية مميزة وحضور نخبة من الفنانين وأصدقاء العروسين.

آخر أعمال أروى جودة

غابت أروى جودة عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2025، فيما كان آخر ظهور رمضاني لها من خلال مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، والذي عُرض عام 2024، وحقق نجاحًا لافتًا آنذاك.

وتصدرت شخصيتها "سارة" تريند السوشيال ميديا خلال عرض العمل، الذي دارت أحداثه في إطار درامي حول محامية طموحة تنقلب حياتها بعد اكتشاف خيانة زوجها، فتسعى للانتقام منه.

وتترقب أروى حاليًا عرض مسلسل "للعدالة وجه آخر" بطولة ياسر جلال، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ويشاركها في بطولته عدد من الفنانين بينهم محمد علاء ونوران ماجد، وما زالت الجهة المنتجة لم تُحدد موعد العرض النهائي للعمل.