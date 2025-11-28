قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعود بتعادل ثمين أمام الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
صوت يداوي الأرواح .. دولة التلاوة تكرم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي
ماذا تقدم تويوتا كراون 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده
تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى الجيش الملكي المغربي
أول تعليق لمحمد إمام بعد اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج
وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟
اللواء خالد مجاور: الزيارات الدولية لشمال سيناء تكشف حقيقة الجهود المصرية على الأرض
الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب .. تعرف عليها
سقوط أمطار .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس غد السبت
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
القلم الآلي يحكم.. ترامب ينسف إرث بايدن ويلغي 92% من أوامره التنفيذية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة إلغاء كافة الأوامر التنفيذية التي وقعها سلفه جو بايدن، كاشفا عن أن 92% من الوثائق موقعة باستخدام القلم الآلي.

ترامب يلغي أوامر بايدن

وقال الرئيس الأمريكي "بموجب هذا، تُلغى أي وثيقة موقعة من جو بايدن النائم باستخدام القلم الآلي، والتي تُمثل حوالي 92% منها، ولن يكون لها أي أثر أو مفعول". 

وأضاف ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" :  "لا يُسمح باستخدام القلم الآلي إلا بموافقة صريحة من رئيس الولايات المتحدة، لقد سلب متطرفو اليسار الذين يحيطون ببايدن حول مكتبه الجميل في المكتب البيضاوي الرئاسة منه". 

وتابع "أُلغي بموجب هذا جميع الأوامر التنفيذية، وأي شيء آخر لم يُوقعه جو بايدن المُحتال مباشرةً، لأن الأشخاص الذين أداروا القلم الآلي فعلوا ذلك بشكل غير قانوني". 

وقال الرئيس ترامب أنه بايدن لم يكن متورطًا في عملية القلم الآلي، وإذا ادّعى ذلك، فسيُحاكم بتهمة شهادة الزور".

