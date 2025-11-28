القلم الآلي يحكم.. ترامب ينسف إرث بايدن ويلغي 92% من أوامره التنفيذية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة إلغاء كافة الأوامر التنفيذية التي وقعها سلفه جو بايدن، كاشفا عن أن 92% من الوثائق موقعة باستخدام القلم الآلي.

ترامب يلغي أوامر بايدن

وقال الرئيس الأمريكي "بموجب هذا، تُلغى أي وثيقة موقعة من جو بايدن النائم باستخدام القلم الآلي، والتي تُمثل حوالي 92% منها، ولن يكون لها أي أثر أو مفعول".

وأضاف ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" : "لا يُسمح باستخدام القلم الآلي إلا بموافقة صريحة من رئيس الولايات المتحدة، لقد سلب متطرفو اليسار الذين يحيطون ببايدن حول مكتبه الجميل في المكتب البيضاوي الرئاسة منه".

وتابع "أُلغي بموجب هذا جميع الأوامر التنفيذية، وأي شيء آخر لم يُوقعه جو بايدن المُحتال مباشرةً، لأن الأشخاص الذين أداروا القلم الآلي فعلوا ذلك بشكل غير قانوني".

وقال الرئيس ترامب أنه بايدن لم يكن متورطًا في عملية القلم الآلي، وإذا ادّعى ذلك، فسيُحاكم بتهمة شهادة الزور".