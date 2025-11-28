قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعود بتعادل ثمين أمام الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
صوت يداوي الأرواح .. دولة التلاوة تكرم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي
ماذا تقدم تويوتا كراون 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده
تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى الجيش الملكي المغربي
أول تعليق لمحمد إمام بعد اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج
وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟
اللواء خالد مجاور: الزيارات الدولية لشمال سيناء تكشف حقيقة الجهود المصرية على الأرض
الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب .. تعرف عليها
سقوط أمطار .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس غد السبت
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

يُحاسب عليه الشرع.. عالم بـ الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير

الخوض في حياة المشاهير
الخوض في حياة المشاهير
أحمد سعيد

قال الشيخ صالح عامر، موجه عام الوعظ ولجان الفتوى بـ الأزهر الشريف، إن الخوض في حياة المشاهير، خاصةً فيما يتعلق بالخلافات الزوجية أو الطلاقات، يُعد من باب الغيبة والنميمة، ويُحاسب عليه الشرع، سواء كان الشخص مشهورًا أو عاديًا.

مخاطر الخوض في حياة المشاهير

وأوضح الشيخ صالح عامر، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكم الشرعي في هذا الأمر لا يختلف، قائلاً: "هل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا؟ هذا التحذير من الله تعالى يشمل كل الناس، بغض النظر عن حالهم الاجتماعي أو مهنتهم".

وأشار عالم الأزهر إلى أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، واستغلال أي خلاف أو طلاق كفرصة لنشر الشائعات والفضائح، أصبح مصدرًا كبيرًا للفتن والأذى. 

وأضاف الشيخ صالح عامر أن تدخل الأصدقاء والجمهور لإشعال الخلافات الزوجية بدل محاولة الإصلاح يدخل تحت باب الإفساد بين الزوجين، وهو أمر محرم شرعًا.

وأكد الشيخ صالح عامر أن الأصل في العلاقة الزوجية هو المودة والرحمة والسكينة، وأن الطلاق يُعد خيارًا أخيرًا عند استنفاد كل سبل الإصلاح. 

وحذر من نشر الأخبار أو الشائعات المتعلقة بالطلاق أو الخلافات، مؤكدًا أنها تؤدي إلى إثقال النفس وزرع الفتن، وأن القول الطيب أو الصمت هو الحل الشرعي الأمثل في هذه الحالات.

وأضاف: "حتى في حالة نشوب المشاكل، من الواجب توجيه النصح والإرشاد بدل نشر الفتن، واللجوء إلى الصلح بين الزوجين أو ذويهما، أما نشر الأخبار وإشعال الخلافات، فهذا من الكبائر التي يحاسب عليها الإنسان أمام الله".

الشيخ صالح عامر الأزهر الخلافات الزوجية مخاطر الخوض في حياة المشاهير موجه عام الوعظ ولجان الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

ترشيحاتنا

طالبة الشروق

ليس بينهما خلافات.. القبض على سيدة دهست طالبة بالشروق

التيك توكر محمد عبدالعاطي

منع التيك توكر محمد عبدالعاطي َمن التصرف في أمواله.. تفاصيل وسبب الحكم

أم مكة

حيثيات المحكمة تكشف سبب حكم الحبس مع الإيقاف للبلوجر أم مكة| تفاصيل

بالصور

النبات المعجزة .. مفتاح جديد لعلاج ألزهايمر

اكتشاف مركب طبيعي يعالج الزهايمر من نبات الصبار
اكتشاف مركب طبيعي يعالج الزهايمر من نبات الصبار
اكتشاف مركب طبيعي يعالج الزهايمر من نبات الصبار

في أول أيام عملها.. وكيلة الشباب والرياضة بالشرقية تحيل مسئولين بمركز شباب كفور نجم للتحقيق

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية

كيفية تحضير طاجن فريك باللحم على الطريقة المصرية

طريقة تحضير طاجن فريك باللحم
طريقة تحضير طاجن فريك باللحم
طريقة تحضير طاجن فريك باللحم

أسباب الشيب المبكر.. وكيفية معالجته بهذه الفيتامينات الضرورية

أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد