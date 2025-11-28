50 ألف جنيه .. تبرعات عاجلة لأسرة شهيد الإسماعيلية

أعلن رجل الأعمال، أيمن ممدوح عباس، بتبرعه بمبلغ شهري لأسرة شهيد الاسماعيلية الذي أنقذ 13 فتاة من الغرق.

وقال أيمن عباس، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، إنه يقدم العزاء لأسرة الشهيد، منوها أن هذه مصر وستظل بخير بسبب قلوب شعبها، وزي ما الشهيد أنقذ 13 بنت، احنا كمجتمع مش هنسيب أسرة الشهيد وهنوفر دعم شهري للأولاد.

كما تبرع أحد فاعلي الخير، بمبلغ مالي وقدره 50 ألف جنيه لأسرة شهيد الاسماعيلية، ورفض ذكر اسمه.

كما تبرعت دينا البعلي، مرشحة القائمة الوطنية في مجلس النواب، بمبلغ 5 آلاف جنيه شهريا لمدة 10 سنوات لأسرة شهيد الاسماعيلية.