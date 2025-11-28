قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعود بتعادل ثمين أمام الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
صوت يداوي الأرواح .. دولة التلاوة تكرم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي
ماذا تقدم تويوتا كراون 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده
تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى الجيش الملكي المغربي
أول تعليق لمحمد إمام بعد اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج
وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟
اللواء خالد مجاور: الزيارات الدولية لشمال سيناء تكشف حقيقة الجهود المصرية على الأرض
الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب .. تعرف عليها
سقوط أمطار .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس غد السبت
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

50 ألف جنيه .. تبرعات عاجلة لأسرة شهيد الإسماعيلية

برنامج حقائق وأسرار
برنامج حقائق وأسرار
محمد شحتة

أعلن رجل الأعمال، أيمن ممدوح عباس، بتبرعه بمبلغ شهري لأسرة شهيد الاسماعيلية الذي أنقذ 13 فتاة من الغرق.

وقال أيمن عباس، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، إنه يقدم العزاء لأسرة الشهيد، منوها أن هذه مصر وستظل بخير بسبب قلوب شعبها، وزي ما الشهيد أنقذ 13 بنت، احنا كمجتمع مش هنسيب أسرة الشهيد وهنوفر دعم شهري للأولاد.

كما تبرع أحد فاعلي الخير، بمبلغ مالي وقدره 50 ألف جنيه لأسرة شهيد الاسماعيلية، ورفض ذكر اسمه.

كما تبرعت دينا البعلي، مرشحة القائمة الوطنية في مجلس النواب، بمبلغ 5 آلاف جنيه شهريا لمدة 10 سنوات لأسرة شهيد الاسماعيلية.

