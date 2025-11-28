اللواء خالد مجاور: الزيارات الدولية لشمال سيناء تكشف حقيقة الجهود المصرية على الأرض

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن الزيارات الدولية التي تتم للمحافظة؛ تحمل أهمية كبيرة في توضيح الصورة الحقيقية حول الجهود المصرية على الأرض، لافتاً إلى أن زيارة المسؤول الدولي اليوم تأتي في توقيت مهم يعكس اهتمام المجتمع الدولي بمتابعة ما يجري ميدانياً.

وأكد مجاور، خلال لقاء خاص مع مرسل “إكسترا نيوز” عوض الغنام، أن الدور المصري في إدارة الأزمة يحظى بتقدير واسع، وأن استمرار تلك الزيارات يترجم ثقة المجتمع الدولي في الآليات المصرية.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أن متابعة المسؤولين الدوليين للمشهد ميدانياً تختلف جذرياً عن اعتمادهم على التقارير أو المعلومات الواردة من أجهزة أو وسائل إعلام داخل غرف مغلقة، مشيراً إلى أن زيارة المواقع الميدانية ورؤية المخازن وآلية دخول المساعدات عبر المعبر تُحدث فارقاً كبيراً في تشكيل الانطباعات.

وأوضح أن العديد من السفراء والمسؤولين الذين زاروا سيناء خلال الأسابيع الماضية أظهروا قدراً كبيراً من الاندهاش؛ بعد مشاهدتهم للواقع الحقيقي على الأرض، مؤكداً أن الرؤية الميدانية جعلت بعضهم يطلب اصطحاب مسؤولين آخرين من دولهم للاطلاع على حقيقة ما تقوم به مصر.

وأكد اللواء مجاور أن زيارة المسؤول الدولي تأتي امتداداً للدعم الأوروبي لمصر، ليس فقط فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية؛ ولكن أيضاً في ملفات سياسية واقتصادية.

وأشار إلى أن نجاح السياسة المصرية ظهر جلياً في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاتحاد الأوروبي، ثم في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ ووقف إطلاق النار، بما يمهّد للانتقال إلى المرحلة التالية من جهود التسوية.