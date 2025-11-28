قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعود بتعادل ثمين أمام الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
صوت يداوي الأرواح .. دولة التلاوة تكرم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي
ماذا تقدم تويوتا كراون 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده
تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى الجيش الملكي المغربي
أول تعليق لمحمد إمام بعد اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج
وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟
اللواء خالد مجاور: الزيارات الدولية لشمال سيناء تكشف حقيقة الجهود المصرية على الأرض
الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب .. تعرف عليها
سقوط أمطار .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس غد السبت
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
اللواء خالد مجاور: الزيارات الدولية لشمال سيناء تكشف حقيقة الجهود المصرية على الأرض

عبد الخالق صلاح

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن الزيارات الدولية التي تتم للمحافظة؛ تحمل أهمية كبيرة في توضيح الصورة الحقيقية حول الجهود المصرية على الأرض، لافتاً إلى أن زيارة المسؤول الدولي اليوم تأتي في توقيت مهم يعكس اهتمام المجتمع الدولي بمتابعة ما يجري ميدانياً.

وأكد مجاور، خلال لقاء خاص مع مرسل “إكسترا نيوز” عوض الغنام، أن الدور المصري في إدارة الأزمة يحظى بتقدير واسع، وأن استمرار تلك الزيارات يترجم ثقة المجتمع الدولي في الآليات المصرية.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أن متابعة المسؤولين الدوليين للمشهد ميدانياً تختلف جذرياً عن اعتمادهم على التقارير أو المعلومات الواردة من أجهزة أو وسائل إعلام داخل غرف مغلقة، مشيراً إلى أن زيارة المواقع الميدانية ورؤية المخازن وآلية دخول المساعدات عبر المعبر تُحدث فارقاً كبيراً في تشكيل الانطباعات.

وأوضح أن العديد من السفراء والمسؤولين الذين زاروا سيناء خلال الأسابيع الماضية أظهروا قدراً كبيراً من الاندهاش؛ بعد مشاهدتهم للواقع الحقيقي على الأرض، مؤكداً أن الرؤية الميدانية جعلت بعضهم يطلب اصطحاب مسؤولين آخرين من دولهم للاطلاع على حقيقة ما تقوم به مصر.

وأكد اللواء مجاور أن زيارة المسؤول الدولي تأتي امتداداً للدعم الأوروبي لمصر، ليس فقط فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية؛ ولكن أيضاً في ملفات سياسية واقتصادية.

وأشار إلى أن نجاح السياسة المصرية ظهر جلياً في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاتحاد الأوروبي، ثم في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ ووقف إطلاق النار، بما يمهّد للانتقال إلى المرحلة التالية من جهود التسوية.

