شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

لم يكن يتخيل أن مجرد منشور واحد سيشعل مواقع التواصل، لكنه حدث في لحظات تحولت استغاثة “مصطفى”، الشاب الصيني الذي وقع ضحية عملية نصب ضخمة، إلى شرارة دفعت الأجهزة الأمنية للتحرك.

40 ألف دولار اختفوا في لحظة، والمتهم الذي ظن أنه أفلت، وجد نفسه في قبضة الشرطة خلال ساعات، تفاصيل تلك الواقعة يرويها الشاب الصيني في فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث يقول مصطفى، وهو مواطن يحمل الجنسية الصينية، إنه تعرض لعملية نصب من قبل شخص يدعى “حمادة”.

وأوضح أنه قام أمس بنشر تفاصيل واقعة النصب عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحرك الأجهزة الأمنية على الفور وتتمكن من ضبط المتهم.

وأضاف مصطفى أن المتهم استولى منه على مبلغ 40 ألف دولار بطريقة احتيالية، مشيدًا بسرعة استجابة الداخلية، وتعاملها المُحترف مع البلاغ عقب نشره على الصفحة.

كما وجه شكره العميق للمواطنين المصريين الذين دعموا موقفه ووقفوا بجانبه منذ بداية الواقعة، معبرًا عن سعادته وتقديره لهذا الدعم الإنساني.

واختتم حديثه موجهًا الشكر للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وكل المواطنين الذين ساندوه.