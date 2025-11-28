قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور
30 دقيقة | القائم يعاند زيزو .. وفرص ضائعة بالجملة في مواجهة الأهلي والجيش الملكي
ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة
محمد أبو العينين: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء القضية الفلسطينية
لبلبة ومحمود حميدة أول الحاضرين في حفل زفاف أروى جودة بالقاهرة
بأقل سعر.. اركب سيارة أوتوماتيك هاي لاين 2019
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
نجني الثمار قريبا.. مصطفى بكري يكشف عن إعلان هام من الحكومة
عودة كلوب لإنقاذ الموسم.. هل يرحل أرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الساعات المقبلة.. ودرجة الحرارة في 6 محافظات
اعرف بكام| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم الجمعة
تامر حسني يغادر المستشفى ويقضي فترة النقاهة في المنزل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسواق الذهب في مصر موجة ارتفاع ملحوظة خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، حيث قفز سعر الجرام بنحو 70 جنيهًا بشكل مفاجئ، مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي وتذبذب الأسعار العالمية، وسط تداولات نشطة من التجار والمستهلكين الذين يتابعون حركة المعدن الأصفر بدقة في ظل تقلبات السوق.

أسعار الذهب اليوم 

وتباينت أسعار البيع والشراء في محلات الصاغة، بينما سجلت الأونصة العالمية ارتفاعًا لتصل إلى 4217.81 دولار، ما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلية. 

ويواصل الذهب الحفاظ على موقعه كأحد أهم الملاذات الاستثمارية التي يلجأ إليها المصريون لحفظ القيمة، خصوصًا في فترات التوتر الاقتصادي.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24: بيع 6435 جنيه – شراء 6390 جنيه

عيار 22: بيع 5900 جنيه – شراء 5855 جنيه

عيار 21: بيع 5630 جنيه – شراء 5590 جنيه

عيار 18: بيع 4825 جنيه – شراء 4790 جنيه

عيار 14: بيع 3755 جنيه – شراء 3725 جنيه

عيار 12: بيع 3215 جنيه – شراء 3195 جنيه

الأونصة: بيع 200130 جنيه – شراء 198705 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم 

الجنيه الذهب: بيع 45040 جنيه – شراء 44720 جنيه

وارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 70 جنيهًا خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، ليشهد السوق زيادة جديدة في مختلف الأعيرة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 6435 جنيهًا للبيع و6390 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 5900 جنيه للبيع و5855 جنيهًا للشراء. وارتفع سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – إلى 5630 جنيهًا للبيع و5590 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 4825 جنيهًا للبيع و4790 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر عيار 14 3755 جنيهًا للبيع و3725 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 12 نحو 3215 جنيهًا للبيع و3195 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الأونصة في السوق المحلية إلى 200130 جنيهًا للبيع و198705 جنيهًا للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب 45040 جنيهًا للبيع و44720 جنيهًا للشراء. كما بلغت الأونصة عالميًا 4217.81 دولار خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم أسواق الذهب متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

عداد الكهرباء

لو عداد الكهرباء فصل.. استخدم بطاقة الرقم القومي بدل كارت الشحن لإعادة التيار

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

ترشيحاتنا

أم مكة

حيثيات المحكمة تكشف سبب حكم الحبس مع الإيقاف للبلوجر أم مكة| تفاصيل

أم مكة

حساب بنكي ومبالغ مالية.. حيثيات المحكمة تكشف المستور في قضية البلوجر أم مكة

الشاب المتوفى

ماس كهربائى ينهى حياة شاب فى قرية القلعية بقنا

بالصور

أسباب الشيب المبكر.. وكيفية معالجته بهذه الفيتامينات الضرورية

أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر

موسمها بدأ .. فوائد تناول الفراولة في الشتاء

فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء

أسباب تنميل القدمين في الشتاء .. احذر من خطرها

أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء

بـ 7 خطوات.. كيفية التعامل مع الأطفال في حالات التحـ رش الجنـ سي

كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد