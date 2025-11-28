اعرف بكام| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

عرضت قناة العربية تقرير مفصلا، عن آخر تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر، متضمنا آخر بيانات الأسعار في السوق المحلي.

واصلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعها مساء اليوم الجمعة 28-11-2025، مدفوعة بزيادة سعر الذهب العالمي إلى مستوى 4203 دولارًا للأوقية، ليسجل سعر عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في السوق المحلي، 5605 جنيهات، وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 44840 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 6405.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 22: 5872 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: 5605 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: 4804.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14: 3736.75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 44840 جنيهًا.

يأتي هذا في الوقت الذي تتجه فيه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب شهرية للمرة الرابعة على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من شأنه أن يخفض معدلات الفائدة في ديسمبر المقبل.