سعر الذهب بعد بدء التداول اليوم الخميس 27-11-2025

يستمر استقرار سعر الذهب داخل محلات الصاغة بعد بدء تداولات صباح اليوم الخميس 27-11-2025.

سكون في تداولات الذهب

ودخل سعر المعدن الأصفر حالة من السكون منذ ختام تداولات أمس الأربعاء وحتى مستهل تعاملات اليوم الخميس .

تحركات المعدن الذهبي

وفقد سعر جرام الذهب 5 جنيهات مساء أمس بمختلف الأعيرة الذهبية بعد ارتفاع مقداره 15 جنيه في المتوسط منذ نهاية الأسبوع الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5535 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6325 جنيه للبيع و 6371 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5535 جنيه للبيع و 5575 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4744 جنيه للبيع و 4778 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3690 جنيه للبيع و3716 جنيه للشراء

سعر الجنيه اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 44.28 ألف جنيه للبيع و 44.6 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4155 دولار للبيع و 4156 دولار للشراء

تقلبات عالمية في المعدن الأصفر

وذكر ناجي فرج خبير صناعة المصوغات والمجوهرات، أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا وسر تقلبات الأسعار فيه .

وقال ناجي فرج في تصريحات له، إن الذهب ارتفع خلال الآونة السابقة ووصل سعر الاوقية 4485 دولار ،بعد الارتفاعات الكبيرة بدأت مرحلة جني الأرباح"، أوقية الذهب سعرها هذا الأسبوع 4076 دولار والسعر المحلي للذهب حوالي 5450 جنيه لعيار 21 الأكثر شيوعا .

وأكمل ناجي فرج :" أسعار الذهب ارتفعت هذا العام بأكثر من 55 % "، مضيفا:" هناك اهتمام عالمي بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب ".

ولفت ناجي فرج :" لو الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة سوف يتخطى سعر اوقية الذهب الـ 5000 دولار "، مضيفا:" الذهب استثمار طويل الأمد ومن الجيد شراؤه في أي وقت سواء سبايك او مشغولات ".