أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عدد المدارس في مصر حوالي 60 الف مدرسة، مضيفا: "لو عايزين تربية عسكرية في كل المدارس؛ محتاجين ضابط لكل مدرسة يعني 60 ألف ضابط".

وقال الرئيس السيسي في كلمته من الأكاديمية العسكرية،: "الأمة لازم تحط إيدها في إيد بعضها، بداية من البيت والجامع والكنيسة والمدرسة؛ عشان نحافظ على شعبنا".

وتابع الرئيس السيسي: "الوزن الزائد جزء من ثقافة الأكل في مصر، ويا ترى إحنا مستعدين ندي فرصة للناس تمشي في الشوارع ويركبوا دراجات وتوفير مسارات محددة لهم ولا لأ؟".

وفي سياق آخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كلية الطب العسكري تقدم مستوى علميا ومعرفيا وأكاديميا يعد من الأعلى عالميًا، مشيرًا إلى أن ما توفره الكلية من مناهج متقدمة ونظم تعليمية حديثة؛ يضاهي ما يُقدَّم في أفضل كليات الطب حول العالم.