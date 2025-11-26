والدة أيسل تكشف تفاصيل واقعة التحرش داخل حمام سباحة .. تفاصيل

قالت سامية كامل، والدة الطفلة أيسل، ضحية واقعة التحرش داخل حمام السباحة، إن والد الجاني منفصل عن والدته، وأن الأم كانت موجودة أثناء وقوع الحادث، بينما كان نجلها يراقب أيسل قبل الاعتداء عليها.



وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، إلى أن الأسرة كانت تقيم في الشاليه المجاور مباشرة، مؤكدة أن الخلافات الأسرية أو تفاصيل حياة الجاني لا تبرر الجريمة، بل تكمن القضية الأساسية في غياب التربية السليمة.



وسردت اللحظات الأخيرة قبل وفاة الطفلة، موضحة أنها خرجت من المياه في حالة ذعر شديدة، قبل أن تتعرض للاعتداء الذي تسبب لها في سكتة قلبية أنهت حياتها، داعية الله ألا يسامح الفاعل على ما اقترفه بحق ابنتها.



وكشفت أن العقوبة التي أُبلغت بها بحق الجاني تصل إلى 15 عامًا، لافتة إلى أن القاضي صرح بأن العقوبة لو كانت أعلى من الإعدام لكان حكم بها تقديرًا لبشاعة الجريمة.



