والدة أيسل: جريمة التحر.ش نتيجة فشل تربوي تتحمل مسئوليته الأسرة قبل أي جهة

أكدت سامية كامل، والدة الطفلة أيسل، ضحية واقعة التحرش داخل حمام السباحة، أن ما حدث ليس مجرد جريمة فردية، بل يعكس فشلًا تربويًا تتحمل مسئوليته الأسرة قبل أي جهة أخرى.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، إن الأم هي الأساس الحقيقي في بناء شخصية الطفل وتشكيل وعيه وسلوكه.



وشددت على ضرورة أن تبني الأم علاقة صداقة مع ابنها، تجعل الطفل يلجأ إليها بدلًا من الانجراف وراء مؤثرات منحرفة.



وأضافت أن ترك الأبناء فريسة الإهمال والمحتوى الفاسد يؤدي إلى جرائم كارثية، داعية الأسر إلى تحمل مسؤولية التربية بشكل فعال لتجنب وقوع مآسي مشابهة.