الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

كشفت سامية كامل، والدة الطفلة أيسل عمرو، عن تفاصيل جديدة للواقعة المأساوية التي تعرضت لها ابنتها داخل أحد حمامات السباحة في قرية سياحية بالعين السخنة.

وقالت والدة الطفلة: "الواقعة حدثت في أغسطس 2023، ورجعت أتحدث عنها مجددًا بعد حادثة التلاميذ في المدرسة الدولية التي تعرضوا للاعتداء. كنا في المصيف بشاليه صديقتي في العين السخنة، وكانت أيسل تلعب أمامي في المسبح".

الطفلة أيسل

وأضافت في تصريحات لـ، “صدى البلد”: "أختها طلبت مني مساعدتها لغسل يديها، وفي تلك اللحظة لاحظت وجود ولد يراقب أيسل. كان مظهرها الملفت له شعرها الكيرلي الطويل وجمالها الطفولي".

وتابعت: "فجأة، وعندما قفزت أيسل لأخذ أختها، قام الولد بشدها تحت الماء، ما أدى إلى توقف تنفسها ومقتلها تقريبًا فورًا".

وأوضحت الأم: “لاحظنا بعد ذلك إصابة أيسل في مفصل الركبة، وطلب وكيل النيابة من الطبيب الشرعي إعادة الكشف عليها، حيث تبين وجود كدمات زرقاء على شفايفها”، وتابعت: "اكتشفنا أيضًا أنها تعرضت للاعتداء الجنسي، وأن الولد كتم نفسها تحت الماء مما تسبب في إصابتها بسكتة قلبية".

ووصفت الألم المستمر الذي يثقل قلبها منذ الحادثة، مشيرة إلى أن ما حدث أصبح ذكرى موجعة تطاردها كلما أغمضت عينيها، وأنها تبحث اليوم عن صوت يصل إلى المسؤولين، لعل أحدهم يفتح باب العدالة ليس فقط لابنتها، بل لكل طفل قد يواجه مصيرًا مماثلًا.

