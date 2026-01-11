قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها
مصر للطيران تنقل مكتب الخارجية إلى العاصمة الجديدة
زد يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

أكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية أن تنظيم القوافل الطبية المجانية بالقرى يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، خاصة بالمناطق النائية والأكثر إحتياجاً، مشيداً بالدور الفعال لفرق القوافل الطبية، والثقافة الصحية، والمبادرات الرئاسية في الوصول إلى المواطنين وتقديم الرعاية الطبية تحت مظلة من الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير المستمرة بجميع العيادات المتنقلة.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه منذ بداية شهر يناير الجارى قامت فرق عمل القوافل الطبية العلاجية التابعة للمديرية بتنفيذ ٣ قوفل طبية شملت ١١  تخصص رئيسي وتنظيم ندوات توعوية وجلسات تثقيف صحي وعيادة متخصصة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي.

وأضاف أن القافلة الطبية بقرية ميت معلا بمركز بلبيس وتم توقيع الكشف الطبي على (٢٠١٧) مواطناً وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل (٧) حالات للمستشفى وفي قافلة الحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان – وتم توقيع الكشف الطبي على (١٧٧٠) مواطن وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل (٤) حالات للمستشفى لتلقى العلاج وفي قافلة منشاة أبو عمر - وتم توقيع الكشف الطبى على (١٥٩١) مواطن وتحويل (٦) حالات  للمستشفى بإجمالى (٥ ألاف و ٣٧٨) مواطن

وأشار وكيل الوزارة الي أن القوافل نُفذت بإشراف الدكتور أحمد عبد الحكيم مدير القوافل الطبية العلاجية.

وأكد محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بجميع أنحاء المحافظة ، لضمان وصول الخدمات الطبية المجانية لكل مواطن في مختلف المناطق، دعماً للحق في الرعاية الصحية المتكاملة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

