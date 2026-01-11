فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما بالغًا بتنشيط الحركة السياحية وتعظيم الاستفادة من المقومات الأثرية والتاريخية التي تمتلكها ، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به فريق الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية في تنفيذ فعاليات وبرامج سياحية هادفة تُسهم في الترويج للمحافظة ، ونشر الوعي السياحي والأثري بين مختلف فئات المجتمع ، ولا سيما طلاب المدارس والشباب، على مدار عام 2025.

من جانبها قالت الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، إنه في إطار خطة الهيئة لعام ٢٠٢٥م تم تنفيذ حزمة متنوعة من الفعاليات في مجال التسويق والتنشيط السياحي.

وأوضحت أنه تم تنظيم عدد ٢ جولة سياحية تحت عنوان « يوم الشرقية »، بمشاركة فنانين تشكيليين لإقامة معارض فنية ( لوحات – صور فوتوغرافية) تجسد تاريخ وحاضر ومستقبل المحافظة ، بالتعاون مع مؤسسة الفن والحياة ، وبمشاركة (25) حرفيًا شرقاويًا لعرض المنتجات الحرفية اليدوية وورش حية للترويج للمنتج السياحي الشرقاوي ، وتم خلالها عرض فيديوهات تعريفية قصيرة لأهم المزارات السياحية والأثرية والشخصيات والمنتجات التي تشتهر بها المحافظة، وذلك بكل من الجامعة الروسية ومكتبة الإسكندرية ضمن ملتقى «الشرقية… مكانتها التاريخية وكنوزها التراثية».

وأشارت إلى أنه تم إصدار نشرات وكتيبات وبروشورات سياحية باللغتين العربية والإنجليزية للتعريف بالمعالم السياحية والأثرية بالمحافظة وتنفيذ حملات دعائية عبر قنوات التواصل الإلكتروني، بالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي.

وفي مجال الزيارات والبرامج الميدانية تم تنفيذ زيارات ميدانية لطلبة كلية السياحة والفنادق ومركز خدمات ذوي الإعاقة بجامعة قناة السويس شملت المناطق الأثرية (تل بسطا – قرية القراموص) ومزرعة خيول، ضمن فعاليات الإسبوع البيئي، بهدف إبراز دور السياحة المستدامة وتنظيم زيارات ميدانية لوفود مكتبة الإسكندرية ونادي الكاميرا بالإسكندرية ومجموعات من الأثريين والكشافة للمناطق الأثرية بتل بسطا وصان الحجر وورش تصنيع البردي بقرية القراموص وتنظيم تخييم كشفي لفريق الجوالة بنادي الشرقية ببركة النصر بمركز الحسينية، بما أسهم في إعادة تفعيل أنشطة المعسكرات الكشفية بالمحافظة.

كما تم تنظيم برامج الأطفال والشباب وذوي الهمم وتنفيذ (٨) رحلات لـ (١٠٠) طالب ضمن مبادرة منتدى الطفل للمناطق الأثرية والحرفية، بالتعاون مع وحدة حماية الطفل وتنفيذ برنامج إعداد قادة المستقبل لأعضاء منتدى الطفل أونلاين واستكماله لاحقًا بمركز تدريب المحافظة لـ (٥٠) طالبًا.

وفي مجال تنمية الوعي السياحي المجتمعي تم المشاركة بورش عمل بالمؤتمر السياحي البيئي الأول بكلية السياحة والفنادق – جامعة قناة السويس، واستعراض تجربة محافظة الشرقية في التنمية السياحية والحفاظ على الحرف اليدوية وإطلاق برنامج إعداد قادة المستقبل لأعضاء منتدى الطفل بالتعاون مع وحدة حماية الطفل.

ولفتت إلى أنه تم تنظيم مسابقة الوعي السياحي «مصر بعيون جديدة» عبر الصفحة الرسمية للهيئة، للفئة العمرية من (١٦) إلى (٢٤) عامًا، باستخدام تقنيات الجرافيك والذكاء الاصطناعي (AI)، مع تنظيم رحلة تعريفية للفائزين لمحافظة الفيوم بدعم من الهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي.