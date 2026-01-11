وفاة الدكتورة هدى درويش رئيس قسم الأديان المقارنة بكلية الدراسات الآسيوية العليا

تقدمت جامعة الزقازيق بقيادة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة بالعزاء في وفاة الأستاذة الدكتورة هدى درويش، أستاذ متفرغ ورئيس قسم الأديان المقارنة بكلية الدراسات الآسيوية العليا بجامعة الزقازيق والعميد الأسبق.

وأصدرت الجامعة بينا جاء فيه ان الفقيدة كانت مثالا للعطاء العلمي والتميّز الأكاديمي، وأسهمت خلال مسيرتها العلمية في إثراء الدراسات الدينية المقارنة ولها العديد من الإسهامات البحثية والعلمية المرموقة فضلًا عن دورها البارز في تطوير العمل الأكاديمي والإداري وتخريج أجيال من الباحثين والدارسين.

ويتقدم رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين والطلاب، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة وذويها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.