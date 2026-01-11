قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
سامح شكري والشيحي.. تعيين وزيرا الخارجية والتعليم العالي السابقين بمجلس النواب
9.8 مليار شيكل.. إسرائيل توقع عقد توسيع إمدادات ألمانيا من أنظمة آرو 3
محافظات

وفاة الدكتورة هدى درويش رئيس قسم الأديان المقارنة بكلية الدراسات الآسيوية العليا

الفقيدة الي رحمه مولاه
الفقيدة الي رحمه مولاه
محمد الطحاوي

تقدمت جامعة الزقازيق بقيادة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة بالعزاء في وفاة الأستاذة الدكتورة هدى درويش، أستاذ متفرغ ورئيس قسم الأديان المقارنة بكلية الدراسات الآسيوية العليا بجامعة الزقازيق والعميد الأسبق.

وأصدرت الجامعة بينا جاء فيه ان الفقيدة كانت مثالا للعطاء العلمي والتميّز الأكاديمي، وأسهمت خلال مسيرتها العلمية في إثراء الدراسات الدينية المقارنة ولها العديد من الإسهامات البحثية والعلمية المرموقة فضلًا عن دورها البارز في تطوير العمل الأكاديمي والإداري وتخريج أجيال من الباحثين والدارسين.

ويتقدم رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين والطلاب، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة وذويها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

الزقازيق جامعة الزقازيق الدراسات الآسيوية العليا بجامعة الزقازيق

