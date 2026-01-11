قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا.. مفاجآت وكواليس بعد الفوز على كوت ديفوار
الاحتلال يعتقل صحفيا أثناء تغطية الأحداث جنوب الضفة الغربية
من فرحها للكفن.. القصة الكاملة لوفاة عروس الغربية بعد اختناقها بالغاز في كفر الزيات
القارئ البريطاني بعد تقبيل رأس القلاجي: أنا جنبه أروح فين.. ولجنة التحكيم: أداؤك يليق بالكبار
بورسعيد تسجل إنجازا طبيا عالميا بتقنية مصرية مبتكرة لعلاج مرض نادر دون جراحة..تفاصيل
وزير التعليم: نسعى للوصول إلى 500 مدرسة يابانية خلال 5 سنوات
بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمشروع الضبعة براتب يصل إلى 35 الف جنيه
صخور من فجر الزمن تكشف لغز نشأة القمر | إيه الحكاية
تصاعد التوترات يرفع أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

الموجة 28.. إزالة 13 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية في الشرقية

محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ  ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي بدأت أعمالها أمس والمستمرة حتي يوم ٢٧ من شهر مارس المقبل، للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، لافتاً إلى أن حملات الإزالة تُنفذ بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية.

ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وتفعيلاً لقرارات اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة دقيقة ومستمرة من الدكتورة منال عوض،وزيرة التنمية المحلية.

أوضح محافظ الشرقية أن حملات الإزالة بالمرحلة الأولي للموجة 28 أسفرت عن إزالة 13 حالة تعدي بالبناء علي أراضي زراعية بمساحة إجمالية قدرها 13قيراطاً و 7 أسهم بعدد من مراكز ومدن المحافظة مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد "حق الشعب" وفرض سيادة القانون، مشيراً إلى أن خطة العمل تستهدف رصداً دقيقاً وتعاملاً فورياً مع المتغيرات المكانية غير القانونية التي يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية، لضمان إزالة المخالفات في المهد قبل أن تتحول إلى مخالفات جسيمة يصعب التعامل معها.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تتبنى نهجاً حاسماً يرتكز على التعامل بحزم مع أي مخالفة أياً كان حجمها ،واسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط العمراني، مع التنسيق الكامل بين مديريات الأمن، الزراعة، الري، وكافة جهات الولاية لضمان فاعلية التنفيذ علي أرض الواقع مشدداً على عدم السماح بأي تعديات بالبناء المخالف جديدة، وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.

 أشار المحافظ الي رفع درجة الإستعداد القصوى وتفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية المركزية بالمحافظة لمتابعة سير العمل على مدار الساعة، ورفع تقارير يومية بمدى الإنجاز في الإزالات، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بتقديم كافة سبل الدعم اللوجستي وتذليل أي عقبات لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

دعا المحافظ إلى ضرورة تضافر الجهود بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لضمان تنفيذ المستهدف من الموجة في توقيتاتها المحددة، بما يسهم في الحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية من التآكل.

