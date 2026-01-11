الموجة 28.. إزالة 13 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية في الشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي بدأت أعمالها أمس والمستمرة حتي يوم ٢٧ من شهر مارس المقبل، للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، لافتاً إلى أن حملات الإزالة تُنفذ بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية.

ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وتفعيلاً لقرارات اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة دقيقة ومستمرة من الدكتورة منال عوض،وزيرة التنمية المحلية.

أوضح محافظ الشرقية أن حملات الإزالة بالمرحلة الأولي للموجة 28 أسفرت عن إزالة 13 حالة تعدي بالبناء علي أراضي زراعية بمساحة إجمالية قدرها 13قيراطاً و 7 أسهم بعدد من مراكز ومدن المحافظة مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد "حق الشعب" وفرض سيادة القانون، مشيراً إلى أن خطة العمل تستهدف رصداً دقيقاً وتعاملاً فورياً مع المتغيرات المكانية غير القانونية التي يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية، لضمان إزالة المخالفات في المهد قبل أن تتحول إلى مخالفات جسيمة يصعب التعامل معها.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تتبنى نهجاً حاسماً يرتكز على التعامل بحزم مع أي مخالفة أياً كان حجمها ،واسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط العمراني، مع التنسيق الكامل بين مديريات الأمن، الزراعة، الري، وكافة جهات الولاية لضمان فاعلية التنفيذ علي أرض الواقع مشدداً على عدم السماح بأي تعديات بالبناء المخالف جديدة، وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.

أشار المحافظ الي رفع درجة الإستعداد القصوى وتفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية المركزية بالمحافظة لمتابعة سير العمل على مدار الساعة، ورفع تقارير يومية بمدى الإنجاز في الإزالات، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بتقديم كافة سبل الدعم اللوجستي وتذليل أي عقبات لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

دعا المحافظ إلى ضرورة تضافر الجهود بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لضمان تنفيذ المستهدف من الموجة في توقيتاتها المحددة، بما يسهم في الحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية من التآكل.