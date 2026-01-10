قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موظفة بمدرسة خطفته .. حل لغز اختفاء طفل وطلب فدية 100 ألف جنيه بالجيزة
وزير خارجية الصومال: ما يسمى بأرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهوريتنا.. واعتراف إسرائيل غير مقبول
وزير خارجية الصومال: سيادة ووحدة أراضينا أمر لا يقبل التفاوض
إحالة 14 طعنا في الـ 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب لمحكمة النقض
القيادة السيبرانية الإسرائيلية تحذر من رسائل تخويفية: محاولة لإثارة الذعر فقط
لجنة انتخابات الوفد: لاطعون فى اليوم الأول لتلقى التظلمات على رئاسة الحزب
وظائف خالية براتب 20 ألف جنيه .. طرق التقديم والأوراق المطلوبة
والدته تستحوذ على 80% منها .. كم تقدر ثروة نجم المغرب أشرف حكيمي؟
المدعي العام الإيراني: المشارك في الاحتجاجات عدو لله و يواجه عقوبة الإعدام
حكيمي يتفوق على صلاح في قائمة أفضل 20 لاعبًا إفريقيًا
خفير يفتعل حريقا في فيلا لسرقة بلاي ستيشن ومتعلقات ثمينة بأكتوبر
الأهلي يكتسح فاركو 4-1 ويودع كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيا ضد 39 من العاملين المقصرين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 13 قراراً تأديبيا بحق 39 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة ، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية ، وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة ، لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

أكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تشمل مجازاة (٣٩) من العاملين  بمراكز رئاسة (الزقازيق – منيا القمح – أبو حماد – بلبيس – فاقوس – الحسينية ) حيث تنوعت العقوبات ما بين الإنذار، والخصم من الأجر، وإحالة بعضهم إلى النيابة الإدارية، كلٌّ وفقًا لما إنتهت إليه التحقيقات.

وأضاف المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحُسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري ، وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل ، وتحقيق الانضباط الوظيفي.

الشرقية محافظ الشرقية بالجهاز الإداري وهيئة النيابة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

ترشيحاتنا

أرشيفية

بعد عقد من التأجيل.. حركة فتح تحسم الجدل وتحدد موعد مؤتمرها الثامن

كيمبرلي غيلفويل السفيرة الأمريكية لدى اليونان

نجل ترامب فسخ خطبتها .. ووالده أرسلها إلى أثينا.. السفيرة الأمريكية تثير جدلا واسعا في اليونان

تليجراف البريطانية: المرشد الإيراني يوجه بالتأهب إلى أعلى مستوى.. و مدن الصواريخ تحت الأرض في حالة استعداد

تليجراف: المرشد الإيراني يوجه بالتأهب إلى أعلى مستوى.. ومدن الصواريخ تحت الأرض تستعد

بالصور

رمضان 2026 .. لقطات من كواليس مسلسل "أب ولكن" بطولة محمد فراج

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

مشروبات طبيعية تهدئ الجهاز التنفسي.. حلول فعالة لتخفيف السعال وضيق التنفس

أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي

بعد طرحها في الأسواق.. فولفو جنوب أفريقيا تستدعي سيارة كهربائية لمخاوف من اشتعالها ‏

فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية

أسباب التبول كل ساعة.. هل له دلالات خطيرة؟

أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد