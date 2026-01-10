محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيا ضد 39 من العاملين المقصرين

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 13 قراراً تأديبيا بحق 39 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة ، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية ، وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة ، لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

أكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تشمل مجازاة (٣٩) من العاملين بمراكز رئاسة (الزقازيق – منيا القمح – أبو حماد – بلبيس – فاقوس – الحسينية ) حيث تنوعت العقوبات ما بين الإنذار، والخصم من الأجر، وإحالة بعضهم إلى النيابة الإدارية، كلٌّ وفقًا لما إنتهت إليه التحقيقات.

وأضاف المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحُسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري ، وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل ، وتحقيق الانضباط الوظيفي.