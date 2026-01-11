زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي الدور الحيوي والهام الذي تقوم به وزارة الزراعة في استمرار دعم المزارعين وتطوير منظومة الإنتاج الزراعي بالمحافظة مع التركيز على جودة المحاصيل وسلامة الغذاء للمواطنين لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والاستفادة الاقتصادية الأمثل.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أبرز الأنشطة الزراعية التي قامت بها المديرية علي مدار الأسبوع الماضي حيث تم عقد ندوة إرشادية بناحية الجمالية بالحسينية ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح تناولت الآتيشرح التوصيات الفنية والمعاملات الزراعية خلال هذه الفترة من حياة النبات وتوعية المزارعين بأهمية تجهيز الأرض للزراعة اتباع العمليات الصحيحة والفحص المستمر للآفات والأمراض باستخدام المبيدات الموصى بها.

وفي إطار المرور الميداني على الحقول الزراعية تم زيارة حقول القمح والحاصلات البستانية بمراكز منيا القمح (التلين وبندف) بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات تناولت رصد إصابات الذبابة البيضاء في الموالح والتوصية بالعلاج بالزيت المعدني والديتراجينت ومتابعة الحشائش في حقول القمح والتوجيه بسرعة العلاج لمنع تأثيرها على المحصول.

وفي مجال التوعية الغذائية تم عقد ندوة توعوية بالتعاون مع إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري تناولت ( الفرق بين الدجاج المجمد والطازج - شرح مميزات الدجاج المجمد وكيفية التعامل عند استخدامه - طرق التخزين الآمن - أعراض فساد الدجاج المجمد".