قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي الدور الحيوي والهام الذي تقوم به وزارة الزراعة في استمرار دعم المزارعين وتطوير منظومة الإنتاج الزراعي بالمحافظة مع التركيز على جودة المحاصيل وسلامة الغذاء للمواطنين لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والاستفادة الاقتصادية الأمثل.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أبرز الأنشطة الزراعية التي قامت بها المديرية علي مدار الأسبوع الماضي حيث تم عقد ندوة إرشادية بناحية الجمالية بالحسينية ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح تناولت الآتيشرح التوصيات الفنية والمعاملات الزراعية خلال هذه الفترة من حياة النبات وتوعية المزارعين بأهمية تجهيز الأرض للزراعة اتباع العمليات الصحيحة والفحص المستمر للآفات والأمراض باستخدام المبيدات الموصى بها.

وفي إطار المرور الميداني على الحقول الزراعية تم زيارة حقول القمح والحاصلات البستانية بمراكز منيا القمح (التلين وبندف) بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات تناولت رصد إصابات الذبابة البيضاء في الموالح والتوصية بالعلاج بالزيت المعدني والديتراجينت ومتابعة الحشائش في حقول القمح والتوجيه بسرعة العلاج لمنع تأثيرها على المحصول.

وفي مجال التوعية الغذائية تم عقد ندوة توعوية بالتعاون مع إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري تناولت ( الفرق بين الدجاج المجمد والطازج - شرح مميزات الدجاج المجمد وكيفية التعامل عند استخدامه - طرق التخزين الآمن - أعراض فساد الدجاج المجمد".

الشرقية محافظ الشرقية منظومة الإنتاج الزراعي جودة المحاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

فيلم صوت هند رجب

اختيار فيلم صوت هند رجب ضمن القائمة الطويلة لجوائز البافتا

ميرنا وليد

ميرنا وليد: كنا هنغرق أثناء تصوير مشهد فى مسلسل روح أوف

ألفت عمر

ألفت عمر: ابني سليم ثمرة كفاحي في الحياة

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد