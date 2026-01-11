قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاي للشر .. محمد شريف «الديزل» يكشف تفاصيل إصابته داخل جيم بالشيخ زايد
تعيين المستشار هشام بدوي في مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية
ننشر أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية
من "الوعول والفهود إلى الأفيال".. كيف تحطمت أحلام أبطال الكان في حضرة زعيم أفريقيا الأول؟
وزير الخارجية: أولوية قصوي لتهيئة بيئة أعمال للشركات المصرية بالدول الأفريقية
نابلس.. إصابات بالرصاص واختناق عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام البلدة القديمة
مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الشرقية يحرر 761 محضرا ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية المخالفة

تموين الشرقية
تموين الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها  قائلاً لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة خلال الفترة من ٤ /١/ ٢٠٢٦ إلى ١٠/ ١/ ٢٠٢٦ ، وأسفرت تلك الجهود على مدار الأسبوع الماضى، عن تحرير (٧٦١) محضراً تموينياً متنوعاً.

وأضاف انه تم تحرير (٥٣٥) محضراً حيال أصحاب المخابز البلدية و السياحية و المطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعه منها نقص وزن رغيف الخبز وإنتاج خبر مخالف للإشتراطات والمواصفات التموينية وتوقف المخبر عن الإنتاج بدون عذر مخابز تعمل بدون ترخيص وقضايا متنوعة.

كما تم تحرير (٢٢٦) محضراً حيال أصحاب المحال التجارية والتفتيش على السلع الغذائية وغير الغذائية لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة وقضايا متنوعة.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين ، مشدداً على ضرورة إستمرار الحملات اليومية والتأكد من الإلتزام بالقوانين التموينية ، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

الشرقية محافظ الشرقية الأسواق والمخابز والأنشطة الحملات اليومية الإجراءات الرادعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

ميلان

تشكيل ميلان وأرتيميو فرانكي بالدوري الإيطالي

تشكيل أرسنال لمواجهة بورتسموث

آرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

منتخب الجزائر

الجزائر تقدم شكوى رسمية ضد التحكيم بعد خروجها من ربع نهائي أمم أفريقيا

بالصور

احذر.. 3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت

3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت
3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت
3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

ال
ال
ال

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد