تموين الشرقية يحرر 761 محضرا ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية المخالفة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها قائلاً لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة خلال الفترة من ٤ /١/ ٢٠٢٦ إلى ١٠/ ١/ ٢٠٢٦ ، وأسفرت تلك الجهود على مدار الأسبوع الماضى، عن تحرير (٧٦١) محضراً تموينياً متنوعاً.

وأضاف انه تم تحرير (٥٣٥) محضراً حيال أصحاب المخابز البلدية و السياحية و المطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعه منها نقص وزن رغيف الخبز وإنتاج خبر مخالف للإشتراطات والمواصفات التموينية وتوقف المخبر عن الإنتاج بدون عذر مخابز تعمل بدون ترخيص وقضايا متنوعة.

كما تم تحرير (٢٢٦) محضراً حيال أصحاب المحال التجارية والتفتيش على السلع الغذائية وغير الغذائية لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة وقضايا متنوعة.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين ، مشدداً على ضرورة إستمرار الحملات اليومية والتأكد من الإلتزام بالقوانين التموينية ، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.