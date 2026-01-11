استهدفت 10 آلاف مواطن.. مياه الشرقية تنفذ ندوات توعوية وورش سباكة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي المواطنين بمختلف أعمارهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد مهم ورئيسي للحياة ، وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث بالإضافة لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

في هذا السياق أشار اللواء مهندس محمد عثمان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية الصحة ، بتنفيذ ندوات توعية وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة بالوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة بقرى "نايف عماد والمؤانسة والجويني وأبو الشقوق" بمركز كفر صقر وكذلك بقرى "أبو راشد و أبو العوينات وراغب والصوفية" بمركز أولاد صقر بالإضافة إلى الوحدات الصحية بقرى "صان القبلية وصان البحرية و خفرع والمركز الطبي" بصان الحجر.

وأوضح أن هذه الندوات والورش استهدفت أكثر من ١٠ آلاف مواطن وذلك للتأكيد على أهمية ترشيد إستهلاك المياه والتعامل الصحيح والآمن مع شبكتى المياه والصرف الصحى والتعريف بالقطع الموفرة للمياه وطرق التعامل الصحيح فيما يخص شبكة الصرف الصحي في محاولة للحفاظ عليها بما لا يقل أهمية عن شبكة المياه حيث أن السيدات أكثر الفئات إستخداماً لشبكات الصرف الصحي ، كما تم التأكيد على دور المعامل المركزية ومعامل الإدارة الصحية في المراقبة على جودة المياه.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال الندوات تم استعراض الخدمات التي تقدمها الشركة مثل خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتي لتسجيل القراءات الفعلية ، وكذلك عمل إستطلاعات لآراء المواطنين وتسجيل الشكاوى والاستفسارات والمقترحات الخاصة بهم كما تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.